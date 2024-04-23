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OPINION

Де Червінський? У відповідь — тиша

Тарас Шамайда
23 квітня, 2024 вiвторок
10:04
Погляд Тарас Шамайда

Справа Романа Червінського і його багатомісячне ув'язнення від самого початку виглядають як шита білими нитками політична розправа

Але те, що відбувається після 19 квітня, коли Червінський відповідно до закону мав бути звільнений з-під варти, — це перехід української влади на новий рівень сваволі.

Червінський не лише не вийшов на волю, він просто зник. Ні адвокати, ні рідні, ніхто не може отримати інформації про його місце перебування. Поліція, суди, прокуратура морозяться. І це важко розцінити інакше як незаконне ув'язнення — кримінальний злочин, за який його організатори, виконавці й замовники мають відповідати.

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І ще. Ця ситуація — ідеальний лакмус для оцінки ситуації зі свободою слова й незалежністю медіа. Оглушливе мовчання деяких медіа, які забули про обов'язок бути "ланцюговими псами демократії" або згадують про цей обов'язок лише коли сваволя стосується їхніх власних журналістів, — дуже помітне.

Єдність влади та громадян під час війни справді дуже важлива, але вона не може працювати у випадку сваволі влади проти власних громадян, яка набуває все потворніших і небезпечніших форм. Інакше це не єдність, а диктатура.

Джерело

Про автора. Тарас Шамайда, співкоординатор руху добровольців "Простір свободи"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
цензура
журналісти
Офіс генпрокурора
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