"Не виключаємо передачі РФ": адвокати Червінського не знають, де перебуває їх підзахисний

Про це повідомляє "Суспільне" та "Прямий".

"Що відбувалось в суді кіровоградському, мені досі незрозуміло. Що судді робили за закритими дверима, мені не зрозуміло", - заявила одна з адвокатів Романа Червінського Людмила Куса та додала, що його фактично викрали й повезли у невідомому напрямку.

Натомість адвокат Андрій Йосипов заявив, що захисники зверталися із заявами як про викрадення, так і про незаконне утримання Червінського до правоохоронних органів.

"Станом на 18:30 ні нам, як захисникам, ні дружині Червінського, ні його родині не відомо місце перебування Червінського. 19 квітня пізно ввечері він мав бути звільнений з-під варти. Але станом на сьогодні його місце перебування нам достеменно невідоме", - каже Йосипов.

Крім цього, адвокат побоюється, що з урахуванням численних успішних спецоперацій проти Росії Червінського можуть таємно передати РФ.

"У нас була інформація про факт перебування Червінського в розшуку в Російській Федерації. І я дуже б не хотів забігати наперед, але не виключатиму того факту, і принаймні ми будемо перевіряти той факт, що Червінський міг бути викрадений - це лише в якості припущення - для передачі ворогу", - припускає адвокат.

Йосипов сподівається, що з понеділка, коли запрацюють судова інституція і правоохоронна система, у них буде трохи більше інформації.

"Мені дуже б не хотілося думати про найгірше, але з урахуванням біографії Червінського, з урахуванням тої критики, яку висловлював, критики у справі "вагнергейту", критики Єрмака і Зеленського у справі щодо передачі Цемаха російській федерації, одного з ключових свідків по справі малазійського Боїнга, збитого над територією України", - додав адвокат.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня, прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою.

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

3 січня Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань.

7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.

12 березня Шевченківський районний суд Києва заслухав клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського про відвід судді. Після цього справу розглядала нова суддя - Інна Міхєєва, але вона відмовила в клопотанні захисників ексрозвідника, і справу знову розглядає попередній суддя Андрій Осаулов.

4 квітня під час розгляду питання запобіжного заходу Червінського судді Апеляційного суду заявили про самовідвід.

5 квітня Шевченківський райсуд Києва продовжив на 15 діб тримання під вартою Червінського.