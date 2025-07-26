У вересні переговорні кластери щодо членства в ЄС відкриються лише для Молдови. Україна — викреслена з цього процесу. Якщо раніше нас із Молдовою розглядали в єдиному євроінтеграційному пакеті, то тепер — окремо. І ключову роль у цьому зіграв не лише тиск Угорщини.

Після голосування української влади проти незалежності антикорупційних органів низка країн ЄС, які раніше виступали проти поділу євроінтеграційних треків, відмовилися накладати вето на розділення кейсів. Саме це остаточно відкрило шлях до рішення Євросоюзу не запускати переговорні кластери з Україною синхронно з Молдовою.

Таким чином, рішення влади захистити друзів-корупціонерів і себе — призвело до призупинення нашого євроінтеграційного поступу.

На цьому й грає Москва. Вже сьогодні готуються переговори з Путіним. Йому зручніше мати справу з авторитарним Зеленським, ніж із президентом демократичної держави.

Так само як це вже сталося в Грузії: там ЄС призупинив проєкти, міжнародна допомога зникла, а вплив Росії та Китаю лише зростає. Це сценарій, який готують і для України. Читайте також: Протести, що змінюють хід історії Та українці знову показали: навіть у війні ми здатні боротися за демократію. Саме молоді люди, які вийшли на вулиці, а також позиція міжнародних партнерів — зупинили остаточне згортання антикорупційної системи.