Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Знищення антикорупційної системи — це знищення європейського майбутнього
OPINION

Знищення антикорупційної системи — це знищення європейського майбутнього

Микола Княжицький
26 липня, 2025 субота
10:13
Погляд

Голосування за закон, що обмежує незалежність НАБУ і САП, уже має катастрофічні наслідки

Зміст

У вересні переговорні кластери щодо членства в ЄС відкриються лише для Молдови. Україна — викреслена з цього процесу. Якщо раніше нас із Молдовою розглядали в єдиному євроінтеграційному пакеті, то тепер — окремо. І ключову роль у цьому зіграв не лише тиск Угорщини.

Після голосування української влади проти незалежності антикорупційних органів низка країн ЄС, які раніше виступали проти поділу євроінтеграційних треків, відмовилися накладати вето на розділення кейсів. Саме це остаточно відкрило шлях до рішення Євросоюзу не запускати переговорні кластери з Україною синхронно з Молдовою.

Таким чином, рішення влади захистити друзів-корупціонерів і себе — призвело до призупинення нашого євроінтеграційного поступу.

На цьому й грає Москва. Вже сьогодні готуються переговори з Путіним. Йому зручніше мати справу з авторитарним Зеленським, ніж із президентом демократичної держави.

Так само як це вже сталося в Грузії: там ЄС призупинив проєкти, міжнародна допомога зникла, а вплив Росії та Китаю лише зростає. Це сценарій, який готують і для України.

Читайте також: Протести, що змінюють хід історії

Та українці знову показали: навіть у війні ми здатні боротися за демократію. Саме молоді люди, які вийшли на вулиці, а також позиція міжнародних партнерів — зупинили остаточне згортання антикорупційної системи.

Зараз ключове — не допустити, щоб демократична держава перетворилася на імітацію влади в інтересах вузького кола. Бо поразка України може настати не лише на фронті, а й у парламентській залі, якщо ми втратимо свободу, гідність і цінності, за які боремося.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

 
 
 
 
 
 
 

 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
Молдова
Європа
корупція в Україні
євроінтеграція
Війна з Росією
НАБУ
Володимир Зеленський
Читайте також:
соте з кабачків
Автор Олена Чернінька
23 липня, 2025 середа
Соте з кабачків - легко й просто
Юрій Луценко
Автор Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
Офіс президента дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95" Міндіча перебувала під прослуховуванням: Луценко про скандал з НАБУ й САП
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Автор Юлія Юліна
24 липня, 2025 четвер
Немає квитків на потяги: Укрзалізниця розповіла, що відбувається та як із цим бореться
Київ
+24.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
11:45
Ексклюзив
Москва. Кремль
Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов
11:41
Оновлено
Війна з Росією, безпілотник, ППО
Дрони СБУ уразили завод "Сигнал" у російському Ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для армії РФ
11:39
Китай пропонує створити глобальну організацію для співпраці у сфері штучного інтелекту
11:21
Максим Казбан
Командир бригади "Лють" Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно
10:51
Державне бюро розслідувань ДБР
З початку року ДБР розслідувало понад 4 тис. корупційних проваджень
10:48
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по скупченню людей у Херсоні, яке організувала влада, - депутатка Погомій
10:45
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко знову використовує мігрантів як інструмент тиску на ЄС, - Служба зовнішньої розвідки
10:28
Оновлено
Наслідки атаки на Дніпро 26 липня
РФ атакувала Україну БПЛА, ракетами та КАБами: у Дніпрі загинули троє людей, у Харкові є постраждалі, на Сумщині і Запоріжжі - руйнування
10:07
OPINION
На Банковій не розуміють молоді на площах
10:04
ЗСУ, ППО
Сили ППО за ніч ліквідували 200 з 235 ворожих повітряних цілей
09:45
Ексклюзив
Акція проти законопроєкту, що обмежує НАБУ та САП
Питання не в НАБУ чи САП, це лише стало поштовхом до мітингів, - політолог Кошель
09:07
Ексклюзив
безпілотник
Ходжес: Україна може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам
08:58
Дональд Трамп
Трамп під час візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу"
08:46
Голова НАБУ Семен Кривонос
Кривонос: Якщо закон про поновлення незалежності НАБУ і САП ухвалять, атаки продовжаться
08:40
прапор, Євросоюз
Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу, - Reuters
08:30
Ексклюзив
НАТО
Країни Європи правильно готуються до можливого розширення війни з боку РФ, - опозиційний експерт Морозов
08:26
Загартований дух, рядові Фортуни й вихід з депресії - 5 книг про життя, яке нас чекає
08:12
Оновлено
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбувся 191 бій: найбільшу кількість атак росіян зафіксували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Закон про НАБУ: повернення до status-quo
07:44
Огляд
наземний роботизований комплекс "Лютік"
Всюдихід без водія, що рятує життя воїнам: що відомо про українського робота "Лютіка"
06:58
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1080 окупантів
06:35
NASA звільнить майже 4 тис. висококваліфікованих працівників
05:37
Чорноморський флот РФ
У РФ скасували проведення головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, - ЦПД
03:55
Сили Оборони України звільнили Кіндратівку
Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - DeepState
03:21
Президент Сирії Башар аль-Асад
Верховний суд Франції скасував ордер на арешт експрезидента Сирії Асада
01:42
кібератаки
Кіберфахівці ГУР атакували сервери окупаційної влади Криму і знищили усі дані, - ЗМІ
00:51
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
У частині Таїланду оголосили воєнний стан унаслідок загострення конфлікту з Камбоджею
2025, п'ятниця
25 липня
23:28
Оновлено
Вибух в Ірані
Росія тричі атакувала центральну частину Харкова дронами: пошкоджено багатоквартирний будинок
23:11
Ексклюзив
Роман Безсмертний
РФ веде безпосередню підготовку до бойових дій на Балтиці, - Безсмертний
22:49
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Колосальні зрушення: небо України буде прикрите, - Снєгирьов
22:44
кібератака
В Україні фіксують близько 15 кібератак щодня з початку року, - Держспецзвʼязку
22:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ядерна зброя Франції та Великої Британії є унікальною, - дипломат Безсмертний
22:12
G7
"Сподіваємось на швидке прийняття законопроєкту: посли G7 привітали рішення Зеленського відновити незалежність НАБУ та САП
22:09
Оновлено
Казино
Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино. Telegram-канал відреагував
22:01
грузія
У Грузії почалися багатонаціональні навчання НАТО
21:42
Ексклюзив
"Створюються передумови для так званого територіального обміну": Снєгирьов про ситуацію на фронті
21:34
протести в Києві 25 липня 2025 року
У Києві четвертий день поспіль тривають акції протесту: люди вимагають від ВР прийняти закон про незалежність НАБУ
21:31
Володимир Зеленський
"Ми готуємо більше неприємностей для ворога": Зеленський провів Ставку та обговорив майбутні виклики перед Україною
21:30
Ексклюзив
мобілізація на росіїї
У РФ можлива нова мобілізація у якійсь формі, - опозиційний експерт Морозов
21:16
на фото Денис Шмигаль
Міністр оборони Шмигаль розповів про трьох новопризначених заступників Заверуху, Мироненка та Ферчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV