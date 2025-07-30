Бачу, як поспішне голосування пояснюється тим, що антикорупційні органи неефективні та потребують реорганізації. Так, потребують. Але, впихування одіозним депутатом поправки про перепорядкування НАБУ і САП Генпрокуратурі в закон про пропалих безвісті, аж ніяк не виправдовує і не пояснює цю потребу. Та й сама потреба "повернення в конституційне поле" (як ініціативу Бужанського назвав пан Малюк), потрібно довести у відкритому обговоренні. А не як тать в ночі, тобто крадькома за один день. Ніякі потреби вдосконалення роботи держорганів не є підставою для такого відверто шахрайського способу протягти під прикриттям іншого закону, потрібну владі норму. А що вона потрібна, зрозуміло з одностайного голосування депутатів з усіх фракцій. Значить була проведена "попередня робота з депутатами". Тому, ніякі нарікання на ефективність роботи антикорупційної вертикалі не виправдовують застосованих провокативних методів.

Другий аспект — повне ігнорування думки суспільства та європейських партнерів (від яких залежить наш рух в ЄС). Те, що поспішали, проголосували під протести, а тепер відмовчуються — тільки посилює розуміння, що думка українців нікого не цікавить. Вони в очах влади або дурні й не розуміють таких тонкощів, як модернізація держави. Або діти малі, яких потрібно загнати у прописані "дорослими" рамки, попри явне "не хочу". Така чуттєва тема мала б бути обговорена та проголосована у двох читаннях окремим законом. Та ще й після консультацій з європейцями. Адже, ми рухаємося в ЄС. Натомість — зневага та маніпуляція, на яку люди просто не могли не відреагувати. Відповідальність за все це несе провокатор, а не спровокований ним громадянський рух. Те, що влада вдалася до таких методів (навіть, якщо мала високі мотиви), свідчить про некомпетентність та зухвалість вищого керівництва країни, не здатного прорахувати наслідки. А ще про кричущу неповагу.

Також непокоїть зняття мораторію на протест. Дії влади давно дратували суспільство. Але, був своєрідний "пакт про ненапад". Адже, зовнішня загроза нікуди не ділася. Та й політичний процес на паузі. Тож суспільству, попри незадоволення, доводилося співіснувати з тим, що є. І ось, цією відповідальною позицією явно скористалися. Як, зрештою, і відповідальною позицією союзників, які не можуть не допомагати Україні, що воює. Розрахунок був на те, що в країні війна, тож особливих дій та заяв супротив не буде. І це принизливо. Ба більше! Це по-путінськи: сприймати продиктовані ситуацією поступки за слабкість та атакувати. Архітектори всього цього не врахували, що протест проти їхніх ігрищ відкриває дорогу для інших "протестів", вже зрежисованих ворогом. Я нагадаю, що за планом 22 року, в момент російського нападу на Київ, тут мав би відбуватися багатотисячний протест "за мир". Ці мережі нікуди не поділися. Тільки приросли додатковими переляканими та завербованими вже під час війни людьми.

І це, на мій погляд, найгірше. Намагаючись протягнути щось собі потрібне, "5-6 ефективних менеджерів" спричинили вибух, хаос та поставили країну під загрозу ворожих масових акцій всю країну. Я вже мовчу про наслідки для репутації інституцій, від яких залежить виживання країни. От хто тепер повірить СБУ та ГУР, що, до прикладу, акції: за мир, за російську мову та за скасування мобілізації зрежисовані та проплачені з Москви? Замазані всі. Малюк, Буданов щось пояснюють, коли ініціатори мовчать. Це дискредитує спецслужби. Перетворює їх з героїв, що нищать ворога у політичних "чого ізволітє". От навіщо таке було робити? Хай розповідають та відповідають ті, хто здатний за день забезпечити голосами таке голосування. Це явно не очільники СБУ та ГУР. А ще ця історія зі шпигунами. Це взагалі не сіло не впало. Ніякі шпигуни не ж причиною руйнації чинної системи. Інакше подібні голосування про підпорядкування Генпрокуратурі всіх і всього в країні відбувалися б ледь не щодня.