Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Зняття мораторію на протест непокоїть
OPINION

Зняття мораторію на протест непокоїть

Лариса Волошина
30 липня, 2025 середа
16:00
Погляд

Для мене очевидно, що ситуація сама не вщухне. Тому що протести — це лише реакція на недолугі та шкідливі дії влади. А тут ніяких усвідомлень не проглядається

Зміст

Бачу, як поспішне голосування пояснюється тим, що антикорупційні органи неефективні та потребують реорганізації. Так, потребують. Але, впихування одіозним депутатом поправки про перепорядкування НАБУ і САП Генпрокуратурі в закон про пропалих безвісті, аж ніяк не виправдовує і не пояснює цю потребу. 

Та й сама потреба "повернення в конституційне поле" (як ініціативу Бужанського назвав пан Малюк), потрібно довести у відкритому обговоренні. А не як тать в ночі, тобто крадькома за один день. Ніякі потреби вдосконалення роботи держорганів не є підставою для такого відверто шахрайського способу протягти під прикриттям іншого закону, потрібну владі норму. А що вона потрібна, зрозуміло з одностайного голосування депутатів з усіх фракцій. Значить була проведена "попередня робота з депутатами". Тому, ніякі нарікання на ефективність роботи антикорупційної вертикалі не виправдовують застосованих провокативних методів.

Другий аспект — повне ігнорування думки суспільства та європейських партнерів (від яких залежить наш рух в ЄС). Те, що поспішали, проголосували під протести, а тепер відмовчуються — тільки посилює розуміння, що думка українців нікого не цікавить. Вони в очах влади або дурні й не розуміють таких тонкощів, як модернізація держави. Або діти малі, яких потрібно загнати у прописані "дорослими"  рамки, попри явне "не хочу". Така чуттєва тема мала б бути обговорена та проголосована у двох читаннях окремим законом. Та ще й після консультацій з європейцями. Адже, ми рухаємося в ЄС

Натомість — зневага та маніпуляція, на яку люди просто не могли не відреагувати.  Відповідальність за все це несе провокатор, а не спровокований ним громадянський рух. Те, що влада вдалася до таких методів (навіть, якщо мала високі мотиви), свідчить про некомпетентність та зухвалість вищого керівництва країни, не здатного прорахувати наслідки. А ще про кричущу неповагу. 

Також непокоїть зняття мораторію  на протест. Дії влади давно дратували суспільство. Але, був своєрідний "пакт про ненапад". Адже, зовнішня загроза нікуди не ділася. Та й політичний процес на паузі. Тож суспільству, попри незадоволення, доводилося співіснувати з тим, що є. І ось, цією відповідальною позицією явно скористалися. Як, зрештою, і відповідальною позицією союзників, які не можуть не допомагати Україні, що воює. Розрахунок був на те, що в країні війна, тож особливих дій та заяв супротив не буде. І це принизливо. Ба більше! Це по-путінськи: сприймати продиктовані ситуацією поступки за слабкість та атакувати. Архітектори всього цього не врахували, що протест проти їхніх ігрищ відкриває дорогу для інших "протестів", вже зрежисованих ворогом. Я нагадаю, що за планом 22 року, в момент російського нападу на Київ, тут мав би відбуватися багатотисячний протест  "за мир". Ці мережі нікуди не поділися. Тільки приросли додатковими переляканими та завербованими вже під час війни людьми. 

І це, на мій погляд, найгірше. Намагаючись протягнути щось собі потрібне, "5-6 ефективних менеджерів" спричинили вибух, хаос та поставили країну під загрозу ворожих масових акцій всю країну. 

Я вже мовчу про наслідки для репутації інституцій, від яких залежить виживання країни. От хто тепер повірить СБУ та ГУР, що, до прикладу, акції: за мир, за російську мову та за скасування мобілізації зрежисовані та проплачені з Москви? Замазані всі. Малюк, Буданов щось пояснюють, коли ініціатори мовчать. Це дискредитує спецслужби. Перетворює їх з героїв, що нищать ворога у політичних "чого ізволітє". 

От навіщо таке було робити? Хай розповідають  та відповідають ті, хто здатний за день забезпечити голосами таке голосування. Це явно не очільники СБУ та ГУР. А ще ця історія зі шпигунами. Це взагалі не сіло не впало. Ніякі шпигуни не ж причиною руйнації чинної системи. Інакше подібні голосування про підпорядкування Генпрокуратурі всіх і всього в країні  відбувалися б ледь не щодня. 

І помітьте, я ані слова не сказала про те, чи дійсно НАБУ та САП тут є єдиною перешкодою від скочування в корумпований авторитаризм. Бо це немає значення. Насправді — це управлінська катастрофа. І я не впевнена, що у влади є повне розуміння того ганьбища, в яке вона вляпалася і втягнула всіх нас. Думаю, що розбиратися із наслідками знову доведеться суспільству. Через своїх депутатів та ГО вимагати відповідей та продержавницьких дій. А ще, потрібно слідкувати за самим протестом та інституалізувати його, щоб не допустити туди російську агентуру. Адже на Майдані постійно виникали провокатори. А Самооборона та протестуючи їх постійно виявляли та виводили з площі.

Джерело

Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
СБУ
корупція в Україні
НАБУ
акції протестів
пропаганда
Читайте також:
Карта бойових дій за 5 – 12 липня
Автор Оксана Ліховід
28 липня, 2025 понедiлок
Стоїть дуже сильний сморід: заступник голови Сумської райради про звільнену Кіндратівку
Камчатка, цунамі
Автор Ольга Бабишена
30 липня, 2025 середа
Після потужного землетрусу на Камчатці почалося виверження вулкана Ключевська Сопка
гроза
Автор Ольга Бабишена
29 липня, 2025 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в Україні 30 липня
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 47.95
    Продаж 48.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
30 липня
16:46
ЗСУ
З початку доби на фронті відбувся 121 бій, 30 з них - на Покровському напрямку
16:29
Оновлено
Італія
Італія викликала російського посла, бо Москва додала її президента й міністрів до списку "прикладів русофобії"
16:26
прапор, Євросоюз
Штампів у паспорти більше не ставитимуть: нова система в'їзду в ЄС почне діяти 12 жовтня
16:23
Speedtest
У Росії заблокували Speedtest – начебто через загрозу збору даних для кібератак
16:08
Анонс
фестиваль героїчної кави “Філіжанка"
Памʼять про загиблих та допомога пораненим захисникам: під Києвом пройде фестиваль героїчної кави “Філіжанка"
16:03
РФ ударила по підприємству на Харківщині: загинула людина, серед постраждалих – рятувальники
16:00
Ексклюзив
Верховна Рада
Президентський законопроєкт не скасовує інших змін: у реформі прокуратури ми повертаємося у 2014 рік, - експерт із кримінальної юстиції
16:00
Оновлено
Камчатка, цунамі
Після потужного землетрусу на Камчатці почалося виверження вулкана Ключевська Сопка
15:54
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Два комітети ВР підтримали президентський законопроєкт про незалежність НАБУ й САП
15:48
військовий квиток, мобілізація
Жінок з медичною і фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік
15:41
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні": Трамп оголосив про мита в 25% для Індії, яка купує нафту і зброю у РФ
15:30
Ексклюзив
Андрій Магера
Ми на порожньому місці створюємо проблеми, а потім героїчно долаємо їх: юрист Магера про скандал із НАБУ та САП
15:18
Житній ринок у Києві
Житній ринок у Києві внесли до переліку об’єктів культурної спадщини
15:17
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Китайська облога Європи: Пекін усе більше перетворюється на ворожий табір
15:12
Готував удари РФ по аеродромах базування F-16 і Mirage 2000: у Повітряних силах України виявили "крота"
15:12
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
"Це армія, з якою можна захопити середню європейську країну": ОСУВ "Хортиця" про кількість військ РФ, які сконцентровано на Покровському напрямку
14:57
Сумська ОВА вивіска
Росіяни вдарили по будівлі Сумської ОДА: постраждали люди
14:56
Пєсков та Путін
РФ виробила "певний імунітет": Пєсков про наміри Трампа запровадити санкції через 10 днів
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Військові Національної гвардії України опановують дрони
Кабмін розширює "Контракт 18–24". До нього зможуть долучитися оператори дронів
14:34
PR
Сири для ідеальної піци та пасти: що обрати у VARUS
14:32
росія китай
Китай і РФ проведуть спільні військово-морські навчання поблизу Владивостока
14:08
Оновлено
ПриватБанк
ПриватБанк у Лондоні виграв суд проти Коломойського і Боголюбова
14:04
Ексклюзив
Україну очікують дуже важкі часи: ЗСУ потрібно посилити потенціал, щоб протистояти наступу ворога, що почнеться з серпня, - генерал-лейтенант Романенко
14:03
OPINION
Залужний у Vogue. Чому армія має стати частиною попкультури?
13:54
Дональд Туск
Туск: Є багато ознак того, що війна в Україні може бути призупинена найближчим часом
13:41
Уряд затвердив Дія.Картку. На неї можна буде отримати всі види держдопомоги
13:33
Оновлено
Мая Санду
Росія хоче взяти під контроль Молдову восени й готує втручання у вибори, - Санду
13:15
напад на Стерненко
Замах на Стерненка: суд продовжив тримання під вартою підозрюваної
12:50
НАБУ
За 9 років НАБУ повідомило про підозру 71 нардепу, з них 31 – нинішнього скликання ВРУ
12:46
суд, санкції
У суд передали перший обвинувальний акт щодо прокурора, який незаконно отримав інвалідність
12:38
Ексклюзив
Карта_Покровськ_Мирногорад_липень_2507
Покровськ має оперативно-тактичне значення, втрата міста загрожує просуванням ворога у бік Дніпровщини, - військовий оглядач Попович
12:12
Оновлено
Олена Дума
Уряд звільнив голову АРМА Олену Думу
12:08
В Австралії дітям до 16 років заборонять мати обліковий запис на YouTube
12:02
OPINION
Договорнячок скоро?
11:50
погода весна хмари
Дощі зроблять паузу: синоптикиня Наталка Діденко дала прогноз погоди на останній день липня
11:37
діти, злочини росії
Кіберфахівці ГУР отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій
11:34
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Доки позиція Росії не зміниться, перемовини між Зеленським і Путіним неможливі, - Чубаров
11:32
Оновлено
Росіяни обстріляли Харківщину
Обстріл Новоплатонівки на Харківщині: кількість загиблих зросла до шести
11:16
Ексклюзив
Toyota
У Держспецзв'язку дали детальну специфікацію авто, щоб отримати саме люксові Toyota Land Cruiser Prado, - волонтер Літинський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV