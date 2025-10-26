Звідки в Україні радянські "куми"
Останнім часом, за яке складне питання не візьмись, воно зрештою приводить тебе до стосунків між громадянином і державою
І стосунки ці неминучі та складні.
З одного боку, держава довгий радянський і дорадянський час була чужою, і залишалась не привласненою чужою десятиліття опісля.
А оскільки держава виглядала навіть за часів незалежності як не дуже то й варта довіри, то родина як інститут визначала поведінку громадянина більше і переважним чином навіть за межами цього ойкоса.
І навіть інфікувала родинними стосунками простір стосунків держави — всі ці куми звідти.
Але Україні не щастить на кризи та шоки, і в великих, як революції, або війна, держава раптом, на короткий термін, віднаходиться як своя.
Але потім вона знову діє так, що підриває той момент присвоєння і робить стосунки в черговий раз складними та недовірливими, в тому числі через несвідоме наслідування авторитарних радянських процедур замішаних на родинних звʼязках.
У 2022 ми мали раптове присвоєння держави, зумовлене масштабним вторгненням, а тепер заходимо на нове коло помилок зі зростанням недовіри.
І багато останніх подій про це, особливо там, де це стосується локальних успіхів.
Децентралізація та увласнення органів місцевого самоврядування — один з таких виборених успіхів.
Загроза або навіть відчуття загрози йому знову віддаляє громадянина від держави
Це в цілому сумна гра.
Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
