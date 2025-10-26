І стосунки ці неминучі та складні.

З одного боку, держава довгий радянський і дорадянський час була чужою, і залишалась не привласненою чужою десятиліття опісля.

А оскільки держава виглядала навіть за часів незалежності як не дуже то й варта довіри, то родина як інститут визначала поведінку громадянина більше і переважним чином навіть за межами цього ойкоса.

І навіть інфікувала родинними стосунками простір стосунків держави — всі ці куми звідти.

Але Україні не щастить на кризи та шоки, і в великих, як революції, або війна, держава раптом, на короткий термін, віднаходиться як своя.

Читайте також: Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно Але потім вона знову діє так, що підриває той момент присвоєння і робить стосунки в черговий раз складними та недовірливими, в тому числі через несвідоме наслідування авторитарних радянських процедур замішаних на родинних звʼязках.

У 2022 ми мали раптове присвоєння держави, зумовлене масштабним вторгненням, а тепер заходимо на нове коло помилок зі зростанням недовіри.

І багато останніх подій про це, особливо там, де це стосується локальних успіхів.

Децентралізація та увласнення органів місцевого самоврядування — один з таких виборених успіхів.

Загроза або навіть відчуття загрози йому знову віддаляє громадянина від держави