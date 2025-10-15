Спочатку формальна сторона справи. Конституція України (стаття 25) прямо забороняє позбавлення громадянина України громадянства.

Однак, згідно з Законом України "Про громадянство України", громадянство України може бути припинене за такими підставами:

Унаслідок виходу з громадянства України. Це добровільна процедура за клопотанням громадянина. Унаслідок втрати громадянства України. Це відбувається з ініціативи державних органів.

Я так розумію, "наш" випадок — пункт 2. І читаємо далі:

Основні підстави для втрати громадянства України (Стаття 19 Закону):

Добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів.

Думаю, рішення приймалось на основі ось цих пунктів. А що там в ОП є, один Бог знає.

Труханов вже заявив, що готує позов до суду.

Отже, тепер емоційна сторона.

А пам’ятаєте, що це вже було? Наприклад, з Корбаном. Я тоді писала, що запускається небезпечний механізм. І що це лише початок.

Але з Корбаном боровся Роман Ратушний. Тому Корбан був чортом в очах громадськості. А Роман — справді світла, цілісна натура.

Тому говорити щось на захист позбавлення громадянства Корбана було не на часі. Свідомо програшна позиція. І всі замовкли.

А потім — Медведчук, Деркач, Табачник… Суцільні чорти. Так їм і треба, правда ж?

Потім "санкції" щодо Порошенка. Так йому і треба, правда ж? "Бізнес на крові", "ліпєцкая фабріка".

А до цього — абсолютно незаконний розпуск парламенту.

Але так хотілося "оновлення" і щоб "прийшла весна і всіх посадили", що ми затулили роти та сприймали все як належне. Ми — я не про себе і не про вас. "Ми" - як колективне свідомо несвідоме.

Цей маховик запущений давно. І успішно.

Коли я писала ще у 2019-му році, що ми отримали диктатора, що ми йдемо слід у слід за Росією і Путіним, як же реготала більшість моїх коментаторів! "Та який із нього диктатор?!", "Та ми його знесемо!", "Зрівняла гебіста і кавеенщика!".

Зеленський знищив все, що хотів. І переміг всіх, кого планував. Дякуємо, дуже дякуємо, що не всіх знищив фізично.

Хоча, ще є у нього час.

Тепер про Труханова. Не переживайте ви за нього. Все у Геннадія Леонідовича добре і буде не гірше. 12 років місто з усіма ресурсами було у його власності. Так що є у нього за що жити і за що судитися.

Усі його кадри залишаться на місцях. Поміняють трохи тих, хто ближче до корита. Але ті, хто носить папери, пише документи та впливає на рішення, всі будуть на своїх місцях. Ну, може, тарифи на хабарі зростуть. Бо ризик, він такий.

Та і кадрів не так вже й багато. Навіть в такому фільдеперсовому місті, як Одеса. У нас тотальний дефіцит кадрів. Притомні не дуже охоче йдуть на таку роботу.

А далі буде так.

Спочатку всі трохи затихнуть. Наступник включить медійну активність, як у представників цієї влади прийнято. У них все відбувається не в реальності, а в телевізорі.

Наступник влаштує кілька гучних звільнень. Можливо, навіть кримінальні справи виникнуть. Які дозволять трохи заробити причетним до розслідування, щоб потім всю ту піну успішно злити в унітаз.

Повірте, в житті пересічного одесита (як би я не любила таку класифікацію, але скористаюсь нею цього разу), мало що зміниться. Точно так будуть відсутні укриття. На 4-му році повномасштабки. Точно так доведеться просити кошти на вибиті ударами вікна. На зруйновані будинки.

Одеська міська рада складається із китайських болванчиків, які благословляють всі запропоновані їм рішення. За виключенням 10-15 нормальних депутатів, які працюють і захищають інтереси громади, і до яких ставляться як до фріків. Бо вони проти течії й труханівської монобільшості. Плутаються під ногами.

І ще одне. Результати по місту Одеса за президента Зеленського у 2019 році були одними із найвищих серед великих міст. 87 відсотків підтримали його на посту президента.

Ну, так жеріть зараз повними ложками.

Так, я зловтішаюсь. І навіть не ховаю це.

І ще одне. Геннадій Труханов переміг у другому турі, набравши 54,28 відсотка голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Знаєте, яка кількість виборців проголосувала за Труханова? 93 921 виборець. Менш як 100 тисяч!

Так що ніяких бунтів не буде. Бо частина із "наголосувавших" поїхала, хтось не дожив до цих "щасливих" днів.

Мені жаль нас. Нас, яких зробили разом.