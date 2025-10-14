Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Міський голова Одеси пообіцяв позиватися до суду

Про це Зеленський повідомив у telegram .

Провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких наших регіонах – і це принципові питання. Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - написав Зеленський.

За даними джерел РБК-Україна , Суспільного та Єдиного телемарафону в Офісі президента, серед осіб, яких позбавили українського громадянства - міський голова Одеси Геннадій Труханов, екснардеп від ОПЗЖ Олег Царьов та балетний танцівник Сергій Полунін. ﻿

Пояснення Офісу президента

Радник президента Дмитро Литвин підкреслив, що укази щодо громадянства не публікуються відкрито.

"Укази щодо громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних – ані про прийняття у громадянство, ані інші", - пояснив Литвин.

Реакція Труханова

Труханов відреагував на указ та в етері Суспільного запевнив , що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.

"У 2022 році Зеленський доручив СБУ перевірити це всім відповідним службам, вони не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", - сказав Труханов.

Він також стверджує, що в паспорті, на який нібито посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками.

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини", - наголосив Труханов.