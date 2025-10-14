Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Міський голова Одеси пообіцяв позиватися до суду
У вівторок, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких наших регіонах – і це принципові питання. Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - написав Зеленський.
Читайте також: Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
За даними джерел РБК-Україна, Суспільного та Єдиного телемарафону в Офісі президента, серед осіб, яких позбавили українського громадянства - міський голова Одеси Геннадій Труханов, екснардеп від ОПЗЖ Олег Царьов та балетний танцівник Сергій Полунін.
Пояснення Офісу президента
Радник президента Дмитро Литвин підкреслив, що укази щодо громадянства не публікуються відкрито.
"Укази щодо громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних – ані про прийняття у громадянство, ані інші", - пояснив Литвин.
Реакція Труханова
Труханов відреагував на указ та в етері Суспільного запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.
"У 2022 році Зеленський доручив СБУ перевірити це всім відповідним службам, вони не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", - сказав Труханов.
Він також стверджує, що в паспорті, на який нібито посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками.
"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини", - наголосив Труханов.
- 12 жовтня Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України.
