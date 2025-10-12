Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
Міський голова Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України, яке слухатиметься у понеділок, 13 жовтня 2025 року, на комісії при главі української держави
Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому ним ввечері неділі, 12 жовтня 2025 року, одночасно на фейсбуці та телеграмі.
"Ті фейкові паспорти, які іноді публікують - недійсні, фальшиві. Якщо хтось має такі документи - їх потрібно знищити. Ця історія повернулась і зараз. Я не звернув би на неї уваги, якби не дізнався, що завтра, на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення мене українського громадянства через нібито наявність російського", - зазначив Труханов.
Читайте також: Труханов анулював свій російський паспорт у 2017 році через суд, - ЗМІ
За його словами, в якості доказу начебто наявності у нього паспорта РФ є відповідь, отримана "якимсь адвокатом", котрий "у квітні цього, 2025 року, звернувся в Крим з питанням про моє громадянство". "Подивіться на датування - паспорт, мовляв, виданий 15 грудня 2015 року. Але в цей період я фізично знаходився в Одесі - це видно в моїх публікаціях і фото - та й не тільки в моїх. Отже отримати такий документ особисто було неможливо. Біометричні процедури вимагають особистої присутності", - зазначив чинний міський голова Одеси, продемонструвавши чорнобілу копію цього так званого паспорта.
Нібито російський паспорт Труханова, який він сам продемонстрував і назвав несправжнім, фото: t.me/truonline
Намагання позбавити його українського громадянства тепер вже на рівні президента Труханов оцінює як "чергову провокацію", адже, як він сказав, з 2014 року його неодноразово перевіряли різні українські органи влади.
"Я не знаю, кому це вигідно, можу лише припускати. Я проводжу власну перевірку і звертаюся до всіх уповноважених органів: зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду. Закликаю всіх - не піддавайтеся на чутки і провокації. Нам зараз потрібні спокій, єдність і консолідована праця на благо Одеси і України й наближення Перемоги нашої держави", - підсумував мер Одеси.
- Раніше про наявність у Труханова російського громадянства стверджували журналісти проєкту "Слідство.Інфо", грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі, громадський активіст та блогер Сергій Стерненко, народний депутат, одесит Олексій Гончаренко.
- Політик, а нині офіцер ЗСУ Єгор Фірсов заявляв навіть про наявність у Труханова буцімто двох паспортів громадянина РФ - "один виданий у Московській області, а інший в Дагестані".
