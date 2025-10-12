Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому ним ввечері неділі, 12 жовтня 2025 року, одночасно на фейсбуці та телеграмі.

"Ті фейкові паспорти, які іноді публікують - недійсні, фальшиві. Якщо хтось має такі документи - їх потрібно знищити. Ця історія повернулась і зараз. Я не звернув би на неї уваги, якби не дізнався, що завтра, на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення мене українського громадянства через нібито наявність російського", - зазначив Труханов.

За його словами, в якості доказу начебто наявності у нього паспорта РФ є відповідь, отримана "якимсь адвокатом", котрий "у квітні цього, 2025 року, звернувся в Крим з питанням про моє громадянство". "Подивіться на датування - паспорт, мовляв, виданий 15 грудня 2015 року. Але в цей період я фізично знаходився в Одесі - це видно в моїх публікаціях і фото - та й не тільки в моїх. Отже отримати такий документ особисто було неможливо. Біометричні процедури вимагають особистої присутності", - зазначив чинний міський голова Одеси, продемонструвавши чорнобілу копію цього так званого паспорта.

Нібито російський паспорт Труханова, який він сам продемонстрував і назвав несправжнім, фото: t.me/truonline

Намагання позбавити його українського громадянства тепер вже на рівні президента Труханов оцінює як "чергову провокацію", адже, як він сказав, з 2014 року його неодноразово перевіряли різні українські органи влади.

"Я не знаю, кому це вигідно, можу лише припускати. Я проводжу власну перевірку і звертаюся до всіх уповноважених органів: зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду. Закликаю всіх - не піддавайтеся на чутки і провокації. Нам зараз потрібні спокій, єдність і консолідована праця на благо Одеси і України й наближення Перемоги нашої держави", - підсумував мер Одеси.