Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства

Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства

Анатолій Буряк
12 жовтня, 2025 неділя
22:27
Суспільство Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)

Міський голова Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України, яке слухатиметься у понеділок, 13 жовтня 2025 року, на комісії при главі української держави

Зміст

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому ним ввечері неділі, 12 жовтня 2025 року, одночасно на фейсбуці та телеграмі.

"Ті фейкові паспорти, які іноді публікують - недійсні, фальшиві. Якщо хтось має такі документи - їх потрібно знищити. Ця історія повернулась і зараз. Я не звернув би на неї уваги, якби не дізнався, що завтра, на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення мене українського громадянства через нібито наявність російського", - зазначив Труханов.

Читайте також: Труханов анулював свій російський паспорт у 2017 році через суд, - ЗМІ

За його словами, в якості доказу начебто наявності у нього паспорта РФ є відповідь, отримана "якимсь адвокатом", котрий "у квітні цього, 2025 року, звернувся в Крим з питанням про моє громадянство". "Подивіться на датування - паспорт, мовляв, виданий 15 грудня 2015 року. Але в цей період я фізично знаходився в Одесі - це видно в моїх публікаціях і фото - та й не тільки в моїх. Отже отримати такий документ особисто було неможливо. Біометричні процедури вимагають особистої присутності", - зазначив чинний міський голова Одеси, продемонструвавши чорнобілу копію цього так званого паспорта.

Нібито російський паспорт Труханова, який він сам продемонстрував і назвав несправжнім

Нібито російський паспорт Труханова, який він сам продемонстрував і назвав несправжнім, фото: t.me/truonline

 

Намагання позбавити його українського громадянства тепер вже на рівні президента Труханов оцінює як "чергову провокацію", адже, як він сказав, з 2014 року його неодноразово перевіряли різні українські органи влади.

"Я не знаю, кому це вигідно, можу лише припускати. Я проводжу власну перевірку і звертаюся до всіх уповноважених органів: зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду. Закликаю всіх - не піддавайтеся на чутки і провокації. Нам зараз потрібні спокій, єдність і консолідована праця на благо Одеси і України й наближення Перемоги нашої держави", - підсумував мер Одеси.

  • Раніше про наявність у Труханова російського громадянства стверджували журналісти проєкту "Слідство.Інфо", грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі, громадський активіст та блогер Сергій Стерненко, народний депутат, одесит Олексій Гончаренко.
  • Політик, а нині офіцер ЗСУ Єгор Фірсов заявляв навіть про наявність у Труханова буцімто двох паспортів громадянина РФ - "один виданий у Московській області, а інший в Дагестані".
Читайте також:
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Автор Адріана Муллаянова
11 жовтня, 2025 субота
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
  • Актуальне
  • Важливе
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони ввечері 12 жовтня: у Харкові вже три вибухи
21:30
Борис Нємцов
Чи треба когось з росіян вшанувати назвами вулиць і що це можуть бути за росіяни: позиція лідера руху "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова
21:20
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:49
ЗСУ
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї країни"
19:10
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Польський політик Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
18:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
18:39
Стрілянина у барі на Новопечерських Липках у Києві
Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною
18:09
Дим після прильоту КАБа у Харкові (вечір, 12.10.2025)
Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
18:00
OPINION
Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
17:57
Оновлено
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге за 2 дні обговорив з Трампом захист української енергетики й отримання "Томагавків"
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
17:10
Український стронгмен Павло Іщенко
Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами
16:47
Ексклюзив
українці
В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький
16:45
Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід
Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів
16:01
У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59
16:00
OPINION
Макрон грає у шахи з парламентом. Хто виграє?
15:52
Борис Філатов
Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше
15:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей
15:20
Інтерв’ю
Мирослав Кувалдін
На якийсь час в Україні не має залишитися місця нічому  російському, - Кувалдін
15:02
Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт
14:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу, а Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня
14:42
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК
14:37
Іван Заміга та його кривдник
Хто принижував музиканта на кріслі колісному Івана Замігу за відмову співати російською: поліція знайшла кривдника
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
13:54
Бійці 24 штурмового батальйону "Айдар" і 33 штурмового полку у Малих Щербаках
Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту
13:40
Священник символ юдаїзму Маген Давид (зірка Давида)
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини
13:30
Російський танк T-90 на параді у Москві
Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО
13:06
Китай та США
Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
13:00
Куба
Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
12:35
російська армія, мобілізація
DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
12:24
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
OPINION
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
