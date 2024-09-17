Стерненко опублікував нові дані щодо можливої наявності паспорта РФ у Труханова. Мер Одеси відреагував
У вівторок, 17 вересня, активіст і блогер Сергій Стерненко оприлюднив нову інформацію щодо можливого російського громадянства у міського голови Одеси Геннадія Труханова
Нові дані щодо можливого російського громадянства Геннадія Труханова у Telegram опублікував Сергій Стерненко.
За інформацією Стерненка, Труханов дійсно має російське громадянство, а у лютому 2022 року оформлював російську банківську карту.
"Про це свідчать отримані мною відомості зі злитих російських баз даних. Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти", - пише активіст і блогер.
Реакція Труханова
Міський голова Одеси скаржиться, що історія з начебто російським громадянством тягнеться ще з 2014 року.
"Протягом цього часу зʼявляються якісь скани, фотографії та "витяги". Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов НЕ МАЄ російського громадянства. Адекватним людям ця тема вже набридла. Всім іншим нагадаю: для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи. А не блогери", - написав Геннадій Труханов.
- Журналісти Іван Оберемко та Денис Казанський ще у 2017 році знайшли в російському реєстрі докази наявності громадянства Росії у мера Одеси Геннадія Труханова. Тоді він також заперечував інформацію.
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