Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
Ініціатива депутата Київради від "Слуги народу" Андрія Вітренка про відсторонення Віталія Кличка з посади мера Києва не матиме правових наслідків і навіть не буде винесена на голосування
Про це в етері Еспресо заявив депутат Київради Володимир Бондаренко.
"Зовсім не дивно чому пан Андрій Вітренко відмовляється від етеру, щоб прокоментувати свою ініціативу з відсторонення Віталія Кличка з посади мера Києва. Я навіть можу пояснити чому. По-перше, мені здається, що ми зараз з вами живемо у всесвіті Орвелла. Є спеціальний закон, який називається "Закон про столицю". В статті 23 цього спеціального закону вказано, що недовіру меру Києва можуть ініціювати не менше депутатів Київської міської ради. Тобто, те, що зробив пан Андрій насправді немає жодних правових наслідків і не може навіть винесене на голосування", - розповів Бондаренко.
Депутат наголосив, що Київрада має готуватись до важкої осені й зими та готувати місто до опалювального сезону, а не займатись політичними іграми.
"Це чітко зроблено для того, щоб перевірити реакцію суспільства й міжнародні партнери. Насправді дуже шкода, що наприкінці вересня замість того, щоб готуватись до важкої осені та зими, доводиться відволікатись на такі політичні ігри. Єдине, що можна чітко сказати, пан Андрій й ті, хто ним керують, дуже хочуть стати маленькою Білоруссю, де всім можна керувати з одного офісу й робити це централізовано.Таке з Києвом не пройде і точно цього не буде в Україні, бо ми демократична країна", - додав він.
