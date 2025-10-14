"Токсична квітка надії" громадянина Труханова
Послухав виступ Труханова. Зауважень не маю. Окрім одного
У контррозвідувальній діяльності є багато методів виявлення шпигунів. Серед них вимова, акцент, знання історії. Труханов кожного разу, коли вимовляє назву міста, яке очолює, робить це через "А", замість "О". Здається деталь, а скільки в ній змісту.
Правильна назва міста — це як "паляниця", яку не може вимовити жоден окупант.
А тепер давайте серйозно. Розмови про рішення щодо позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова громадянства не безпідставні.
Але про все послідовно.
Насамперед не треба демократію підміняти бездіяльністю.
Місцеве самоврядування — це не абсолют, а інструмент захисту, розвитку і взаємодії міста та держави.
Ми не повинні закривати очі на ворожу агентуру, яка прикривається виборними посадами.
Сьогодні між Трухановим і місцевим самоврядуванням спільного рівно стільки, як між морською свинкою і Чорним морем.
Дії міського голови Одеси нагадують почерк окупаційної влади.
Мене вражає кількість зруйнованих будинків в Одесі, які становлять історичну пам’ять та архітектурну цінність.
І це не наслідки влучання "шахедів" — так господарюють.
Саме Труханов неодноразово протиставляв себе "київській владі", чим посилював сепаратистські настрої та створював прірву між столицею і регіонами.
Читайте також: Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
Дестабілізація центральної влади — саме цього зараз активно добиваються у Москві.
Думаєте, збіг?
Саме через російський менталітет Труханова і його оточення українське коріння Одеси всіляко замовчують, ветеранське середовище та громадський сектор перебувають в опозиції.
Для мене особисто Труханов перестав існувати як громадянин України одразу після запитання: "Ти чому не в окопах?".
Зневага до фундаментальних цінностей — це рубікон, за яким повернення до публічної діяльності чиновника має бути обмеженим державою.
Його "Адєса" - публічне свідоме протиставлення справжній українській Одесі.
Кожне велике місто України — це концентрація сили. Або навпаки: якщо в одному з них ситуація "зі знаком мінус", під загрозою опиняється вся держава — її здатність дати відсіч агресору на великій ділянці фронту.
- Якщо на четвертому році великої війни за Незалежність органи влади міста перенасичені адептами Кремля;
- коли місцеві чиновники чинять спротив декомунізації;
- коли корупція та незаконна забудова вбивають цивільне населення за першої негоди, —
це вже не проблема окремого міста, це стає проблемою держави.
Держава — це цілісний організм, з якого не можна виокремити певні "органи", що могли б жити своїм автономним життям.
Так само і міста.
Їхня самобутність, колорит і оригінальність мають черпати природні джерела з україноцентричних джерел та історичних фактів.
Будь-яке потурання імперським міфам на місцевому рівні — це явний і очевидний колабораціонізм.
І тут не має значення: Схід це чи Захід, Північ чи Південь.
Україна у нас одна, і Одеса в ній — невіддільна складова частина.
Це місто — стратегічно важливий форпост на південному фланзі оборони, що пролягає вздовж узбережжя Чорного моря.
Також Одеса впритул наближена до небезпечної ділянки державного кордону з невизнаною "республікою" Придністров’я.
Не варто забувати, що саме цей обласний центр внесений на сучасну мапу ворога як територія, яку слід окупувати. І ці плани, попри труднощі на фронті, росіяни не скасовували.
Читайте також: Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
Загальноукраїнська активна фаза боротьби за Одесу триває з травня 2014 року, коли в сутичці на Куликовому полі об’єднані українські патріоти перемогли промосковських тітушок.
Відтоді минуло понад 11 років — сталося багато змін.
Зусиллями обласної державної адміністрації та активістів перейменовано вулиці, демонтовано найбільш провокативні пам’ятники.
Сьогодні завдяки присутності у місті багатьох підрозділів Сил оборони українська мова в Одесі вже не дивина.
Нею розмовляють пасіонарії — патріотично налаштовані хлопці й дівчата.
Але на рівні частини громади міста російська пропаганда вкорінена дуже глибоко.
І цю "токсичну квітку надії" на повернення "русского міра" щодня продовжують плекати в стінах Одеської мерії.
Культ поклоніння "великому російському поету" Пушкіну — триває.
І не тільки.
Замість того щоб запропонувати жителям Одеси нову прогресивну альтернативу, місцеві політики й чиновники різного партійного спектра обирають легший шлях — продовжують смоктати "імперську цицьку" самі й закликають інших робити те саме!
Це замкнене коло, бо немає альтернативи.
Потрібне сміливе рішення.
Проблема назріла давно — зараз це очевидний крок, який повинен знайти підтримку в суспільстві.
У комплексі з вимогою створити у місті військово-цивільну адміністрацію — це "шах і мат" для адептів кремля місцевого розливу.
У Володимира Зеленського зараз є можливість не змарнувати одразу два історичних шанси:
- перший — як Президент, довести, що епоха "какая разница" закінчилась: Одеса — це Україна!
- другий — як Верховний Головнокомандувач ЗСУ, встановити в Одесі по-справжньому українську владу.
Війна триває — як ззовні, так і всередині.
Виграти один фронт без іншого неможливо.
Втім, хочу вірити, що відставка Труханова — це не самоціль.
Запит на зміни сильний як ніколи — це наш спільний шанс створити щось більше й утвердити новий концепт української Одеси.
Підхід до змін повинен бути системним, бо таких "труханових" насправді багато.
Пропоную спільно дивитися глибше і далі, думати: "А хто натомість?".
Очевидно, що це повинна бути україноцентрична людина з бездоганною репутацією та державницькими цінностями.
Пане Президенте, у вас є чудова нагода — не змарнуйте її.
P.S. Президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Геннадія Труханова українського громадянства.
Про автора. Мирослав Откович, український журналіст, офіцер ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
