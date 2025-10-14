У контррозвідувальній діяльності є багато методів виявлення шпигунів. Серед них вимова, акцент, знання історії. Труханов кожного разу, коли вимовляє назву міста, яке очолює, робить це через "А", замість "О". Здається деталь, а скільки в ній змісту.

Правильна назва міста — це як "паляниця", яку не може вимовити жоден окупант.

А тепер давайте серйозно. Розмови про рішення щодо позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова громадянства не безпідставні.

Але про все послідовно.

Насамперед не треба демократію підміняти бездіяльністю. Місцеве самоврядування — це не абсолют, а інструмент захисту, розвитку і взаємодії міста та держави. Ми не повинні закривати очі на ворожу агентуру, яка прикривається виборними посадами.

Сьогодні між Трухановим і місцевим самоврядуванням спільного рівно стільки, як між морською свинкою і Чорним морем.

Дії міського голови Одеси нагадують почерк окупаційної влади. Мене вражає кількість зруйнованих будинків в Одесі, які становлять історичну пам’ять та архітектурну цінність.

І це не наслідки влучання "шахедів" — так господарюють.

Саме Труханов неодноразово протиставляв себе "київській владі", чим посилював сепаратистські настрої та створював прірву між столицею і регіонами. Читайте також: Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства

Дестабілізація центральної влади — саме цього зараз активно добиваються у Москві. Думаєте, збіг?

Саме через російський менталітет Труханова і його оточення українське коріння Одеси всіляко замовчують, ветеранське середовище та громадський сектор перебувають в опозиції.

Для мене особисто Труханов перестав існувати як громадянин України одразу після запитання: "Ти чому не в окопах?".

Зневага до фундаментальних цінностей — це рубікон, за яким повернення до публічної діяльності чиновника має бути обмеженим державою.

Його "Адєса" - публічне свідоме протиставлення справжній українській Одесі.

Кожне велике місто України — це концентрація сили. Або навпаки: якщо в одному з них ситуація "зі знаком мінус", під загрозою опиняється вся держава — її здатність дати відсіч агресору на великій ділянці фронту.

Якщо на четвертому році великої війни за Незалежність органи влади міста перенасичені адептами Кремля;

коли місцеві чиновники чинять спротив декомунізації;

коли корупція та незаконна забудова вбивають цивільне населення за першої негоди, — це вже не проблема окремого міста, це стає проблемою держави.

Держава — це цілісний організм, з якого не можна виокремити певні "органи", що могли б жити своїм автономним життям.

Так само і міста. Їхня самобутність, колорит і оригінальність мають черпати природні джерела з україноцентричних джерел та історичних фактів. Будь-яке потурання імперським міфам на місцевому рівні — це явний і очевидний колабораціонізм.

І тут не має значення: Схід це чи Захід, Північ чи Південь. Україна у нас одна, і Одеса в ній — невіддільна складова частина.

Це місто — стратегічно важливий форпост на південному фланзі оборони, що пролягає вздовж узбережжя Чорного моря. Також Одеса впритул наближена до небезпечної ділянки державного кордону з невизнаною "республікою" Придністров’я. Не варто забувати, що саме цей обласний центр внесений на сучасну мапу ворога як територія, яку слід окупувати. І ці плани, попри труднощі на фронті, росіяни не скасовували. Читайте також: Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера

Загальноукраїнська активна фаза боротьби за Одесу триває з травня 2014 року, коли в сутичці на Куликовому полі об’єднані українські патріоти перемогли промосковських тітушок. Відтоді минуло понад 11 років — сталося багато змін. Зусиллями обласної державної адміністрації та активістів перейменовано вулиці, демонтовано найбільш провокативні пам’ятники.

Сьогодні завдяки присутності у місті багатьох підрозділів Сил оборони українська мова в Одесі вже не дивина. Нею розмовляють пасіонарії — патріотично налаштовані хлопці й дівчата.

Але на рівні частини громади міста російська пропаганда вкорінена дуже глибоко. І цю "токсичну квітку надії" на повернення "русского міра" щодня продовжують плекати в стінах Одеської мерії. Культ поклоніння "великому російському поету" Пушкіну — триває. І не тільки.

Замість того щоб запропонувати жителям Одеси нову прогресивну альтернативу, місцеві політики й чиновники різного партійного спектра обирають легший шлях — продовжують смоктати "імперську цицьку" самі й закликають інших робити те саме!

Це замкнене коло, бо немає альтернативи. Потрібне сміливе рішення. Проблема назріла давно — зараз це очевидний крок, який повинен знайти підтримку в суспільстві.

У комплексі з вимогою створити у місті військово-цивільну адміністрацію — це "шах і мат" для адептів кремля місцевого розливу. У Володимира Зеленського зараз є можливість не змарнувати одразу два історичних шанси: перший — як Президент, довести, що епоха "какая разница" закінчилась: Одеса — це Україна!

другий — як Верховний Головнокомандувач ЗСУ, встановити в Одесі по-справжньому українську владу.

Війна триває — як ззовні, так і всередині. Виграти один фронт без іншого неможливо.