"Погода на нашому боці": військовослужбовець Тимочко спрогнозував, як розгортатимуться бойові дії взимку на лівобережжі Херсонщини

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На лівобережжі Херсонщини найбільше уваги до себе привертають Кринки. До цього ще був плацдарм біля Антонівського мосту. Насправді ситуація на цьому напрямку складається на нашу користь. Зараз Дніпро буде замерзати і це дасть нашим військам змогу форсувати річку, а також переправляти важку техніку. Вибудувати понтонні переправи це дуже добре, проте цей процес дуже складний. До того ж це вузькі шляхи, які будуть легкими цілями для ворожої авіації. Коли ж Дніпро замерзне, то це допоможе розширити логістику ЗСУ на лівобережжі Херсонщини", - пояснив Тимочко.

Військовослужбовець наголосив, що розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини дасть змогу ЗСУ швидше просуватись у бік Криму.

"Плацдарми на лівобережжі Херсонщини створюють дуже серйозну загрозу для російських окупаційних військ. Наші війська там закріпились. Подальше просування ЗСУ дозволить атакувати окупантів із флангів. Фактично плацдарм на лівобережжі Херсонщини змушує не спати окупантам, які займаються обороною Криму. Вони розуміють, що наступними будуть вони", - додав він.