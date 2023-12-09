На лівобережжі Херсонщини росіяни перейшли до нової тактики, - DeepState

Про це в суботу, 9 грудня 203 року, поінформував український військово-аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

"На свіжих відео від групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" є низка уражень БМП у районі Кринок чи сусідніх сіл. Ці кадри пов’язані з новою тактикою росіян - закидуванням піхоти в тил наших позицій", - йдеться у повідомленні.

За словами бійців 35-ї ОБрМП, ворог останні два дні почав на броні закидати десант "фактично нам в тил", не вступаючи в бій, наголошують автори DeepState.

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Перед початком процесу йде масована артпідготовка та авіаудари. Після висадки техніка закидає дими й тікає.

"Але завдяки крутій роботі аеророзвідки та нашої артилерії, втекти далеко їм не дають, роблячи роботу, яку піхота в умовах плацдарму не має змоги виконати. Десант же вдається знищити в стрілецьких боях", - наголошують аналітики DeepState.