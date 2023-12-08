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Війна з Росією: хроніка
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Ворог починає побоюватися розширення плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, - Згурець

8 грудня, 2023 п'ятниця
11:00
Війна з Росією

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наші війська отримують ці плацдарми поблизу Кринок та втримують сили противника, який використовує керовані авіабомби

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поговоримо про південну ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Там, як пише Генштаб, наші підрозділи отримують ці плацдарми, які розташовані поблизу Кринок і далі на схід, так, де у смузі від 3 до 8 км противник не може контролювати цю ділянку наші морські піхотинці утримують їх у надзвичайно складних умовах. Слід розуміти, що ворог насамперед ефективно використовує зараз КАБи намагаючись вибити наші підрозділи", - пояснив експерст.

Згурець наголосив, що наші війська утримуються поблизу Кринок. 

"Насамперед, це трошки на захід, там починається лісовий масив, де якраз головні стрілецькі сутички. Також зараз ворог починає побоюватися того, що українська сторона буде розширювати плацдарм в інших ділянках, зокрема на сході від Херсону, на лівому березі. У будь-якому разі наш контингент на лівому березі виконує свої завдання втримуючи сили противника", - підсумував він.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки. 

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.

Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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