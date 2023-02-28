Погодні умови не дозволяють просуватись техніці росіян на Луганщині, - Гайдай

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Луганська область, в розумінні росіян, є найлегшою метою. Оскільки Україна змогла деокупувати невелику територію Луганщини. Тому вони вважають, що вийти на адміністративні кордони Луганської області їм буде легше, ніж на Донеччині. Проте ЗСУ показують росіянам і всьому світу, що легкої прогулянки будь-де на території України не буде", - розповів Гайдай.



Голова Луганської ОВА наголосив, що погодні умови не дозволяють окупантам активно використовувати важку техніку



"Нам дуже допомагають погодні умови. Росіяни планують наступ на території Луганської області. Однак вся техніка, яку росіяни накопичили на цьому напрямку, не зможе рухатись по нашій землі за сьогоднішніх погодних умов. Після перших 10-20 танків, вони просто розвезуть багнюку, по якій не зможуть рухатись. Тому величезна кількість техніки росіян зараз ніяк не допоможе їм наступати", - додав він.



27 лютого у Генштабі повідомили, що на тимчасово захоплену Луганщину росіяни перекинули 200 строковиків з Ростовської області, а ЗСУ за добу збили 10 безпілотників окупантів