Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 лютого.

Зазначається, що авіація ЗСУ завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, українські військові за поточну добу знищили 9 з 12 іранських ударних БПлА типу “Шахед-136” та 1 типу “Zala”.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.

Військовий шпиталь на Херсонщині поповнили 150 поранених окупантів

"В населеному пункті Каланчак, на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців збройних сил РФ. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни", - йдеться у повідомленні.

Також, у Генштабі розповіли, що ворог продовжує здійснювати спроби з дискредитації ЗСУ та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ.

Протягом доби росіяни понад 55 разів обстрілювали українські території з РСЗВ, а також завдали 28 авіа- й 8 ракетних ударів

12 авіаударів здійснено за допомогою іранських ударних БПлА типу “Шахед-136”.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області; Ветеринарне, Стрілеча Гатище, Вовчанські Хутори, Кам’янка, Харківської області.

На інших напрямках ситуація така: