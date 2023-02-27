Росіяни перекинули на Луганщину дві сотні строковиків з Ростовської області, - Генштаб
На тимчасово захоплену Луганщину росіяни перекинули 200 строковиків з Ростовської області, а ЗСУ за добу збили 10 безпілотників окупантів
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 лютого.
Зазначається, що авіація ЗСУ завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, українські військові за поточну добу знищили 9 з 12 іранських ударних БПлА типу “Шахед-136” та 1 типу “Zala”.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.
Військовий шпиталь на Херсонщині поповнили 150 поранених окупантів
"В населеному пункті Каланчак, на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців збройних сил РФ. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни", - йдеться у повідомленні.
Також, у Генштабі розповіли, що ворог продовжує здійснювати спроби з дискредитації ЗСУ та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ.
Протягом доби росіяни понад 55 разів обстрілювали українські території з РСЗВ, а також завдали 28 авіа- й 8 ракетних ударів
12 авіаударів здійснено за допомогою іранських ударних БПлА типу “Шахед-136”.
Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів.
Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області; Ветеринарне, Стрілеча Гатище, Вовчанські Хутори, Кам’янка, Харківської області.
На інших напрямках ситуація така:
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка - Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Роздолівка - Донецької.
- На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали населені пункти, зокрема, Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.
- На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я Запорізької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнув в районі населеного пункту Степове радіолокаційний комплекс “Зоопарк-1”.
- На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 20 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Берегове, Берислав, Веселе, Тягинка, Антонівка та місто Херсон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.01
Купівля 39.01Продаж 39.71
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе