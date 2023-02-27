Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни перекинули на Луганщину дві сотні строковиків з Ростовської області, - Генштаб

Росіяни перекинули на Луганщину дві сотні строковиків з Ростовської області, - Генштаб

27 лютого, 2023 понедiлок
18:37
війна з Росією російська армія, мобілізація

На тимчасово захоплену Луганщину росіяни перекинули 200 строковиків з Ростовської області, а ЗСУ за добу збили 10 безпілотників окупантів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 лютого.

Зазначається, що авіація ЗСУ завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, українські військові за поточну добу знищили  9 з 12 іранських ударних БПлА типу “Шахед-136” та 1 типу “Zala”.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.

Військовий шпиталь на Херсонщині поповнили 150 поранених окупантів 

"В населеному пункті Каланчак, на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців збройних сил РФ. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни", - йдеться у повідомленні.

Також, у Генштабі розповіли, що ворог продовжує здійснювати спроби з дискредитації ЗСУ та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ.

Протягом доби росіяни понад 55 разів обстрілювали українські території з РСЗВ, а також завдали 28 авіа- й 8 ракетних ударів

12 авіаударів здійснено за допомогою іранських ударних БПлА типу “Шахед-136”.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області; Ветеринарне, Стрілеча Гатище, Вовчанські Хутори, Кам’янка, Харківської області. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка - Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Роздолівка - Донецької. 
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали населені пункти, зокрема, Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області. 
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Богоявленка,  Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області;  Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я Запорізької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнув в районі населеного пункту Степове радіолокаційний комплекс “Зоопарк-1”.
  • На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 20 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Берегове, Берислав, Веселе, Тягинка, Антонівка та місто Херсон. 
Луганщина
Херсонщина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Антін Борковський
26 лютого, 2023 неділя
Китай не хоче перемоги Росії, але хоче закінчення війни, - дипломат Брайза
Володимир Путін
26 лютого, 2023 неділя
Путін звинуватив Захід у бажанні розвалити РФ та перетворити росіян на "московитів та уральців"
путін
26 лютого, 2023 неділя
Путін поставив під питання існування РФ та почав процес деструкції, - політолог Саакян
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.01
    Купівля 39.01
    Продаж 39.71
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 лютого
18:36
Палац Терещенків у Червоному
Нащадки родини Терещенків планують створити на Житомирщині музей авіабудування
18:23
Ексклюзив
НАБУ
Нового директора НАБУ можуть обрати вже наступного тижня, - очільниця громадської ради при НАЗК
18:03
OPINION
Олеся Ісаюк
Наші клопоти з демократією
18:01
Оновлено
Росіяни обстріляли Курахівку, одна людина загинула, ще одну поранено
18:00
наркотики
"Забезпечували" наркотиками майже всю Україну: поліція затримала 37 учасників криворізького наркокартелю
17:49
Олександр Камишін
Голова правління Укрзалізниці Камишін подав у відставку
17:37
Сергій Жадан
Жадан та Бумбокс представили кліп на саундтрек до фільму "Мирний-21"
17:33
G7
Використання Росією хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї матиме серйозні наслідки, – заява G7
17:22
Ексклюзив
херсонщина
Евакуаційні автобуси окупантів раз на тиждень виїжджають напівпорожніми з міст лівобережної Херсонщини, - політолог Молчанов
17:20
Непокаране зло повертається
Німеччина закликала комісію ООН розслідувати всі факти викрадення РФ дітей в Україні
17:13
на фото Новокраматорський машинобудівний завод
В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування
16:50
Pepsi
Заводи PepsiCo та Agrofusion відновлюють роботу на Миколаївщині
16:36
Роковини розстрілів на Майдані
Брав участь у розстрілах активістів Майдану 20 лютого 2014 року: судитимуть екскомандира спецроти київського "Беркута"
16:36
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах розповіли про унікальність знищеного в Мачулищах розвідувального літака А-50
16:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:11
Ексклюзив
ракета
Румунія та Україна збиватимуть російські ракети, які летітимуть по Кишиневу, - ексміністр оборони Молдови
16:08
Придністров'я солдат
В ОК "Південь" оцінили ймовірність висадки російського десанту в Придністров’ї
16:07
OPINION
Віктор Андрусів
Путінська війна з втраченими цілями
15:59
Норвегія оголосила про бойкот ЧС з боксу
Норвегія оголосила про бойкот ЧС з боксу через участь росіян та білорусів
15:52
танки Leopard
У Польщі розповіли, коли передадуть Україні 10 танків Leopard 2А4 і 60 танків PT-91 Twardy
15:47
Допомагали Кремлю придушувати рух опору: затримано ексочільників російської катівні, яка діяла в окупованому Херсоні
15:43
діти
Єврокомісія та Польща започаткували ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей
15:40
Юрген Клінсманн
Колишній тренер збірної Німеччини очолив учасника плей-офф ЧС-2022
15:35
Ексклюзив
літак ДРВЛ А-50 ВКС
Пошкодження літака А-50 на аеродромі Мачулищі серйозно зменшило можливість ворога атакувати наші території, - військовий аналітик Гетьман
15:28
Президент України Володимир Зеленський
Захід неофіційно висунув Зеленському воєнний ультиматум, – Bild
15:09
Лукашенко
Лукашенко заявив, що Білорусь спільно з РФ зможе "виготовляти будь-які типи озброєнь"
14:59
Оновлено
Про це Фельдгузен написала у колонці для Європейської правди. "До кінця березня 2023 року Німеччина поставить Україні 18 бойових танків Leopard 2 A6", - написала Фельдгузен. Вона додала, що наразі українські військові проходять навчаються на німецьких
УПЛ: Після зимової перерви поновився чемпіонат України з футболу
14:55
Дмитро Кулеба
Україні за рік вдалося розблокувати рішення щодо постачання шести із семи типів зброї, – Кулеба
14:55
Антоніу Гутерреш у Києві
За минулий рік 100 млн людей у світі були змушені залишити свої домівки через конфлікти, – генсек ООН
14:52
Ексклюзив
ППО
З 11 вересня Повітряні сили збили понад 630 дронів-камікадзе, - Ігнат
14:50
танк Leopard
Посол Німеччини розповіла, коли Україна отримає 18 танків Leopard
14:22
Антоніу Гутерреш
Вторгнення Росії в Україну спричинило "наймасовіші порушення прав людини", – Гутерреш
14:21
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе (ліворуч) у фіналі ЧС-2022
Стало відомо, кого ФІФА оголосить найкращим футболістом світу
14:16
В турецкой Малатье произошло землетрясение
У Туреччині стався черговий землетрус, щонайменше одна людина загинула, 69 постраждалих
14:08
Ексклюзив
Валерій Чалий
Навіть якщо Китай просто надішле одяг для мобілізованих РФ, це затягне війну, - Чалий
14:04
OPINION
Андрій Бондар
Про живучість СРСР
14:03
G20 Балі
Попри спротив Індії, війна в Україні буде основною темою на зустрічі голів МЗС країн G20, – Reuters
13:59
грузія
Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
13:58
Чорне море
Україні потрібно звільнити понад 70 тис. кв. км Чорного моря, — командувач ВМС ЗСУ
13:44
Фани Динамо Загреб
Хорватські футбольні фани під час матчу підтримали полонених бійців "Азову"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV