Про це сказав заступник міністра агрополітики та продовольства Денис Башлик, передає пресслужба відомства.

Він нагадав, що українські аграрії другий рік поспіль збирають урожай у складних умовах, перебуваючи під постійною загрозою обстрілів.

За даними Мінагрополітики, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових і 20,3 млн тонн олійних.

"Завдяки сприятливим погодним умовам маємо всі підстави для зміни прогнозу врожаю в позитивну сторону - до 76,7 млн т, що на 5% більше показника 2022 року. Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, і становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур, що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю", - повідомив Денис Башлик.