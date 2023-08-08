Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Так, уряд США через програму USAID АГРО безоплатно надасть українським агровиробникам 1,700 посівних одиниць насіння озимого ріпаку, якого вистачить для посіву близько 5,100 га культури.

Участь у програмі можуть узяти фермери з Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Запорізької та Херсонської областей (окрім тимчасово окупованих територій).

Учасники мають бути зареєстровані як юридичні особи або як ФОП та обробляти від 5 до 500 га. Кожен учасник зможе отримати до 15 посівних одиниць насіння, залежно від площі землі в обробітку.

"Допомога націлена на області, де агровиробники найбільше постраждали внаслідок війни. Насіння допоможе їм отримати наступний врожай та продовжувати роботу. А отриманий дохід спрямувати на нагальні потреби господарств – відновлення та відбудову", - пояснили в Мінагрополітики.

Реєстрація на отримання допомоги вже розпочалася в Державному аграрному реєстрі (ДАР) та триватиме до 18 серпня або до вичерпання планових обсягів допомоги. Заявки приймаються виключно через ДАР, у розділі "Доступні програми" – "Ріпак DEKALB. Програма USAID АГРО".