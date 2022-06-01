"Погоджуючись на продовження війни, українська влада дозволяє вбивати власне населення": німецький аналітик поширює тези російської пропаганди

Такий наратив є фейком, повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

"Інформація прозвучала 31.05 в ефірі іранського міжнародного телеканалу PressTV, де Шлангер разом із політичним оглядачем Ф.Вейром просували тези рф про те, що начебто санкції проти Росії призведуть до знищення всіх західних країн", – зазначили в повідомленні.

У Центрі додають, що коли мова зайшла про постачання союзниками зброї Україні, німецький аналітик зробив висновок, мовляв, погоджуючись на продовження війни, українська влада дозволяє вбивати власне населення

"Учасники ефіру неодноразово наголошували, що Україні треба домовлятися з кремлем, оскільки зараз дві країни впевнені у своїй перемозі. Ці заяви - маніпуляція! Україна боронить власну територіальну цілісність та незалежність, а лояльні Путіну західні експерти, враховуючи поразки армії Росіїна фронті, намагаються сьогодні схилити Україну до перемовин на вигідних для кремля умовах", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, окупанти заявили про намір провести "міжнародний трибунал", який судитиме Турчинова, Порошенка та Зеленського

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