Окупанти заявили про намір провести "міжнародний трибунал", який судитиме Турчинова, Порошенка та Зеленського, - Центр протидії дезінформації
ЗМІ Росії повідомляли, що окупанти мають намір провести "міжнародний трибунал", під час якого хочуть судити О.Турчинова, П.Порошенка та В.Зеленського
Про це повідомляють на телеграм-каналі Центру протидії дезінформації.
Мотивують це тим - що "військовий злочинець – не лише той, у кого в руках зброя, а це і генерал, який наказує, і президенти, які своїми підписами посилали нацистів на Донбас для вбивства мирного населення", – повідомили пропагандисти.
Крім того росіяни поширювали фейки, що секретар радбезу РФ Патрушев навів оновлені розвіддані, згідно з якими, візити президента А.Дуди до Києва і заяви про стирання кордонів України та Польщі передують реальним діям зі швидкого загарбання Варшавою українських територій.
- Нагадаємо, Росія поширює фейки про нібито надприбутки американських компаній на тлі російської війни проти України, а також розповсюджує брехню про каральні рейди у Харкові.
- ЗМІ Росії з посиланням на слідчий комітет, повідомили, що у Маріуполі виявили медичні картки дітей, які є здоровими. Так пропагандисти натякають своїй аудиторії на "незаконну трансплантацію анатомічних матеріалів"
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