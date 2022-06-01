Окупанти заявили про намір провести "міжнародний трибунал", який судитиме Турчинова, Порошенка та Зеленського, - Центр протидії дезінформації

Про це повідомляють на телеграм-каналі Центру протидії дезінформації.

Мотивують це тим - що "військовий злочинець – не лише той, у кого в руках зброя, а це і генерал, який наказує, і президенти, які своїми підписами посилали нацистів на Донбас для вбивства мирного населення", – повідомили пропагандисти.

Крім того росіяни поширювали фейки, що секретар радбезу РФ Патрушев навів оновлені розвіддані, згідно з якими, візити президента А.Дуди до Києва і заяви про стирання кордонів України та Польщі передують реальним діям зі швидкого загарбання Варшавою українських територій.

Нагадаємо, Росія поширює фейки про нібито надприбутки американських компаній на тлі російської війни проти України, а також розповсюджує брехню про каральні рейди у Харкові.

ЗМІ Росії з посиланням на слідчий комітет, повідомили, що у Маріуполі виявили медичні картки дітей, які є здоровими. Так пропагандисти натякають своїй аудиторії на "незаконну трансплантацію анатомічних матеріалів"

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