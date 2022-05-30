Терміни "спецоперації" і "трансплантація" дитячих органів для вивезення за кордон: нові фейки від РФ
ЗМІ Росії з посиланням на слідчий комітет, повідомили, що у Маріуполі виявили медичні картки дітей, які є здоровими. Так пропагандисти натякають своїй аудиторії на "незаконну трансплантацію анатомічних матеріалів"
Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
"У Маріуполі на базі Міжнародного комітету Червоного Хреста виявлено сотні медичних карток дітей із зазначенням здорових органів, при цьому про хвороби в них не згадується", – цитує російські ЗМІ ЦПД.
Крім того в Центрі розвінчали фейк від голови МЗС Росії Лаврова, який заявив, що "терміни "спецоперації" в Україні обумовлені наказом категорично уникати ударів по цивільній інфраструктурі". Таким чином останній намагається виправдати воєнні поразки Росії в Україні.
Також Лавров звинуватив Францію в розпалюванні неонацизму в Україні.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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