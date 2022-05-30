Терміни "спецоперації" і "трансплантація" дитячих органів для вивезення за кордон: нові фейки від РФ

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

"У Маріуполі на базі Міжнародного комітету Червоного Хреста виявлено сотні медичних карток дітей із зазначенням здорових органів, при цьому про хвороби в них не згадується", – цитує російські ЗМІ ЦПД.

Крім того в Центрі розвінчали фейк від голови МЗС Росії Лаврова, який заявив, що "терміни "спецоперації" в Україні обумовлені наказом категорично уникати ударів по цивільній інфраструктурі". Таким чином останній намагається виправдати воєнні поразки Росії в Україні.

Також Лавров звинуватив Францію в розпалюванні неонацизму в Україні.