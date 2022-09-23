Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї не вплинуть на надання військової підтримки Україні, - Пентагон
Заяви росіян щодо можливого застосування ядерної зброї не вплинуть на надання США та їхніми союзниками військової допомоги Україні
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер у коментарі журналістам 22 вересня, передає Укрінформ.
"Що стосується заяв чи анонсів, які виходять з Росії, - то вони не впливають на продовження тісної співпраці Пентагону з нашими міжнародними партнерами й нашими союзниками з надання Україні підтримки, якої вона потребує в її боротьбі", - наголошує він.
Сполучені Штати продовжуватимуть вестимуть переговори з Україною про те, що їй потрібно в середньо- та довгостроковій перспективі, а також зараз.
"З того місця, де ми зараз сидимо, ми не бачили нічого такого, що змусило б нас змінити нашу позицію. Звичайно, ми продовжуватимемо уважно стежити за цим і серйозно ставитимемося до будь-якої риторики. Але, знову ж таки, на цьому етапі ми не бачимо нічого, що вказувало б на те, що нам потрібно змінити наш підхід", - відреагував Райдер на ядерні погрози.
Також у Пентагоні прокоментували оголошення у РФ часткової мобілізації.
"З усіх боків це може розв’язати проблему з людськими ресурсами для Росії, але неясно, чи може це істотно вплинути на командування і контроль, логістику, забезпечення і, що важливо, проблеми з моральним духом, які ми бачили в російських військах в Україні", - сказав Райдер.
- 19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $775 млн. Також Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України.
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