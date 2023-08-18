Погрози вбивством жителю Чернігівщини й катування: військовослужбовцю РФ оголошено про підозру
В Україні оголосили про підозру черговому військовослужбовцю РФ, який утримував у нелюдських умовах і жорстоко катував мирного жителя Чернігівщини
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
Військовому РФ повідомлено про підозру за фактами жорстокого поводження та незаконного утримання цивільної особи (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
За даними слідчих, військові РФ затримали місцевого чоловіка 6 березня 2022 року. Мирного мешканця катували та били, щоб довідатися дані про підрозділи ЗСУ.
Потім чоловіка добу утримували на території села Шестовиця Чернігівської області в антисанітарних умовах, без верхнього одягу на вулиці за низької температури. Йому не надавали медичної допомоги, якої той потребував.
Окрім того, військовий РФ погрожував чоловіку вбивством, демонструючи та скеровуючи в його бік вогнепальну зброю, також застосовував інше психологічне насильство.
Фото: ОГПУ
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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