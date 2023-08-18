Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Військовому РФ повідомлено про підозру за фактами жорстокого поводження та незаконного утримання цивільної особи (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідчих, військові РФ затримали місцевого чоловіка 6 березня 2022 року. Мирного мешканця катували та били, щоб довідатися дані про підрозділи ЗСУ.

Потім чоловіка добу утримували на території села Шестовиця Чернігівської області в антисанітарних умовах, без верхнього одягу на вулиці за низької температури. Йому не надавали медичної допомоги, якої той потребував.

Окрім того, військовий РФ погрожував чоловіку вбивством, демонструючи та скеровуючи в його бік вогнепальну зброю, також застосовував інше психологічне насильство.

Фото: ОГПУ

Національна поліція України оголосила підозру бойовику незаконного збройного угрупування "ЛНР", який під час окупації Вовчанська на Харківщині разом з військовими РФ незаконно утримував та піддавав насиллю понад 500 цивільних людей.

У Маріуполі Росгвардія посилила перевірку цивільних жителів, радник Маріупольського міського голови повідомив про випадки зникнення людей.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.