Про це у telegram повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу – околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті. Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так", - написав Андрющенко.

Також за його словами, такі перевірки в місті посилилися після чергової ротації Росгвардії.

Агресія РФ спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів, там так і немає нормального постачання електрики, води, газу.