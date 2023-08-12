У Маріуполі окупанти проводять нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок: зникають цивільні люди
У Маріуполі Росгвардія посилила перевірку цивільних жителів, відомо про зникнення людей
Про це у telegram повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу – околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті. Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так", - написав Андрющенко.
Також за його словами, такі перевірки в місті посилилися після чергової ротації Росгвардії.
Агресія РФ спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів, там так і немає нормального постачання електрики, води, газу.
- Ввечері 19 липня у тимчасово окупованому Маріуполі сталась пожежа. Наступного дня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що це українські підлітки притягнули снаряд в Український дім і підпалили його, оскільки загарбники намагалися перетворити його у Маріуполі на російський дім.
- 30 липня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі партизани провели диверсійну операцію, унаслідок якої було знешкоджено три військові вантажівки.
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