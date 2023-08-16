Піддавав тортурам понад 500 цивільних на Харківщині: бойовику "ЛНР" оголосили підозру

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Слідчі встановили причетність до воєнних злочинів, а саме незаконного утримування та скоєння насильства над людьми, 36-річного громадянина Російської Федерації. Він був учасником терористичної організації "ЛНР".

Зазначається, що разом з іншими військовими підрозділами ЗС Росії фігурант після повномасштабного вторгнення на територію України та окупації частини Харківщини, захопив приміщення "Вовчанського агрегатного заводу", яке перетворили на "в’язницю" для місцевих жителів.

Туди окупанти звозили з навколишніх населених пунктів цивільних, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

За свідченнями очевидців, у найбільшій з виявлених на деокупованих територіях катівні зазнали фізичних та психологічних знущань та каліцтв понад 500 людей. Серед бранців російських загарбників були й літні люди.

Поліція встановила, що загарбники тримали людей у так званій в'язниці по декілька місяців, а дехто з ув’язнених незаконно утримувався більше пів року. На стінах катівні в'язні відмічали дні, тижні та місяці перебування в неволі. Окупанти вимагали від бранців інформацію про громадян, які виступали проти діянь російської армії.

Людей нещадно катували, застосовуючи струм через дроти, прив’язані до різних частин тіла. Також цивільних били гумовими палицями, виривали нігті. Люди, які перенесли ці жахіття, видряпували на стінах катівні ікони та слова молитви.

Крім цього, серед тих, хто постраждав від звірств російських воєнних злочинців, були й семеро громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську. Рятуючись від окупації, у березні 2022 року вони пішли до Харкова, але по дорозі їх затримали російські військові. Окупанти відвезли іноземців до агрегатного заводу у Вовчанську, розмістили їх у камери, де утримували протягом 4 місяців й піддавали фізичному та психологічному насильству.

На підставі зібраних доказів громадянину Росії повідомлено про підозру за статтею про жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.