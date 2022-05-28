Поїхав з України у РФ, а там пішов служити в армію. На кордоні затримали колишнього російського військового
На кордоні з Білоруссю військові затримали та повідомили про підозру російському солдату з українським паспортом, який із 2013 року служив у лавах РФ і брав участь у військових діях на Донбасі
Про це інформує у фейсбуці Державна прикордонна служба України.
Колишній військовий РФ на кордоні намагався потрапити в Україну і представив український паспорт, таким чином приховавши своє громадянство в країні-агресорі.
Відомо, що у 2009 році українець виїхав до РФ, де отримав громадянство. З 2013 році проходив строкову службу, а у 2016 - уклав контракт і воював на Донбасі.
Чоловіку повідомили про підозру у держзраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
- На кордоні затримали ймовірного учасника ДРГ у якого в телефоні виявили антиукраїнські листування та підписку на канали РФ, окрім цього чоловік мав російські номери у телефонній книзі та маршрути до Білорусі та країни-окупанта.
- Також на Волині затримали держзрадника, який воював на боці РФ.
- СБУ оголосила підозру терористу "ДНР", який віддавав накази обстрілювати позиції ЗСУ.
- На Волині заарештували переселенця, який агітував за перемогу РФ "над фашистами в Украине".
- Також житель Рівненщини, який "зливав" розвіддані ворогу, проведе за ґратами 13 років.
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