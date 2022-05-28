Про це інформує у фейсбуці Державна прикордонна служба України.

Колишній військовий РФ на кордоні намагався потрапити в Україну і представив український паспорт, таким чином приховавши своє громадянство в країні-агресорі.

Відомо, що у 2009 році українець виїхав до РФ, де отримав громадянство. З 2013 році проходив строкову службу, а у 2016 - уклав контракт і воював на Донбасі.

Чоловіку повідомили про підозру у держзраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

На кордоні затримали ймовірного учасника ДРГ у якого в телефоні виявили антиукраїнські листування та підписку на канали РФ, окрім цього чоловік мав російські номери у телефонній книзі та маршрути до Білорусі та країни-окупанта.

Також на Волині затримали держзрадника, який воював на боці РФ.

СБУ оголосила підозру терористу "ДНР", який віддавав накази обстрілювати позиції ЗСУ.

На Волині заарештували переселенця, який агітував за перемогу РФ "над фашистами в Украине".

Також житель Рівненщини, який "зливав" розвіддані ворогу, проведе за ґратами 13 років.