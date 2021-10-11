Поїзд Бахмут-Львів зіткнувся з комбайном

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, водій комбайна виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирський поїзд №141 Бахмут — Львів.

Внаслідок зіткнення пошкоджено локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації.

Пасажири з вагонів, у яких було розбито вікна, пересаджені на інші місця в поїзді. Через слідчі дії поїзд затримується на понад 2 години. Затримок інших рейсів наразі немає.