Показники COVID-госпіталізацій перевищений у двох областях України

Про це свідчать дані МОЗ.

В Івано-Франківській та Тернопільській області тривалий час один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Так, в Івано-Франківській області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом становить 80%, хоча напередодні був у межах 27,9 - 31,8%.

У свою чергу, в Тернопільській області вже тривалий час показник госпіталізацій перевищує допустиму норму. Він нараз становить 55,6%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

За 11 серпня в Україні зафіксували 1 тис. 247 нових підтверджених випадків коронавірусу.

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