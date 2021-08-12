Показники COVID-госпіталізацій перевищений у двох областях України
Станом на 12 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину, проте у деяких показники госпіталізацій не у межах норми
Про це свідчать дані МОЗ.
В Івано-Франківській та Тернопільській області тривалий час один з епідеміологічних показників не у межах норми.
Так, в Івано-Франківській області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом становить 80%, хоча напередодні був у межах 27,9 - 31,8%.
У свою чергу, в Тернопільській області вже тривалий час показник госпіталізацій перевищує допустиму норму. Він нараз становить 55,6%.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
- За 11 серпня в Україні зафіксували 1 тис. 247 нових підтверджених випадків коронавірусу.
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