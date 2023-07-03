Поки Крим окупований, війна не скінчиться, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без деокупації Криму мир в Україні неможливий
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю CNN.
За словами Зеленського, попри те, що зусилля України зосереджені на звільненні територій на півдні та сході країни, кінцевою метою Києва все ж є деокупація Кримського півострова. На запитання, чи є сценарій, за його можливий мир без Криму, він відповів, що "тоді це не буде перемогою".
"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася", - наголосив Зеленський.
- 3 липня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що відповідь президента Росії Володимира Путіна на збройний заколот ПВК Вагнера була слабкою, а російський президент втрачає контроль над власним народом.
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