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Відповідь Путіна на збройний заколот ПВК Вагнера була слабкою, - Зеленський

3 липня, 2023 понедiлок
13:57
Війна з Росією путін

Відповідь президента Росії Володимира Путіна на збройний заколот ПВК Вагнера була слабкою, а російський президент втрачає контроль над власним народом

Про це заявив Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю CNN.

 "Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. По-перше, ми бачимо, що він не контролює все. ПВК Вагнера просувався вглиб Росії і захоплював певні регіони, та врешті показував, наскільки легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Вся та вертикаль влади, яку він мав раніше, просто розвалюється", - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що звіти української розвідки показують, що Кремль вимірює підтримку Пригожина, і він стверджує, що половина Росії підтримує Вагнера та заколот воєнізованого угруповання.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

ПВК Вагнера тимчасово зупинила роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії через переїзд до Білорусі.  

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Вагнергейт
Євген Пригожин
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