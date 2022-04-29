На цьому в коментарі Еспресо наголосив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.



"Я поки що не бачу, щоб їхні резерви особливо вичерпувалися. Крім того, не думаю, що фактор часових рамок відіграє якусь вирішальну роль. Можна, звісно, допустити, що вони намагатимуться досягнути якихось результатів до певної дати, наприклад, до 9 травня. Однак я не вважаю, що це для них буде вирішальним чинником у дотриманні темпів проведення цієї операції", – зазначив Машовець.



Вирішальним фактором мають стати не певні часові рамки, а здатність ЗСУ дати відсіч окупантам на критичних напрямках. Через дії українських військових противник уже перейшов на Донбасі до "плану Б" – достатньо врізаного, порівняно з початковим.



"Я думаю, якщо українським військам вдасться утримати район Лиман-Сіверськ-Верхня Кам'янка, то навіть цей врізаний план росіян також буде зірваний. Власне це, я вважаю, може стати переломною точкою битви за Донбас.

Судячи з того, що відбувається, противник намагається відрізати вже не все угруповання в зоні ООС, а частину угруповання Об'єднаних сил в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ. А від початкового плану окупантам довелося відмовитися через те, що не зуміли його втілити в життя. Ні ізюмське угруповання, ні запорізьке не можуть пробитися, щоби здійснити так зване "велике рішення", – наголосив Костянтин Машовець.

Нагадаємо, львівська бригада взяла в полон зрадників, які 8 років тому перейшли на бік Росії.

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