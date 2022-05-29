"В Бурятії щодня ховають пацанів з України". Матері й дружини окупантів шукають адвокатів, аби ті допомагали тікати додому
Жінки в Росії агітують військових писати рапорти і повертатись додому. В ГУР перехопили розмову окупанта зі рідними, де мати переймається, що через кількість загиблих їм скасують пенсії
Про це інформує у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Мама рашиста скаржиться на неправдиву інформацію щодо втрат російських військових у ЗМІ. А це може відбитися й на пенсійні виплати.
"Головне – вижити. Загинуло стільки молоді. США пише, що 21 тисяча росіян загинуло, Україна – 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують. Поки розберуться з цією "спецоперацією", коли вона закінчиться – ніхто не знає. А потім відбудують знову – це все за на рахунок", – говорить мати.
Жінку обурює, що в той час, коли на фронті вмирають солдати, по російському телебаченню показують виключно свята: "Улан-Уде 99 років – величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає", – підсумовує жінка.
Родина агітує окупанта писати рапорт на звільнення з армії РФ і переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, незаконне.
"Адвокат-юрист написав, що можна звільнитися, судового переслідування не має бути. Ні статті, ні чого немає. Ти маєш повне право. Без усіляких записів у військовому квитку", – каже дружина.
- Російський окупант у перехопленій розмові розповів матері про те, що з армії РФ неможливо звільнитися, а тих, хто написав заяву - відправляють у так звану в'язницю, де тримають як заручників, не випускають і принижують. Ротації теж не передбачені, причому штурмують села буквально 8 солдатів. Рашист просить матір повернути його додому.
- СБУ перехопила розмову, в якій російські окупанти зізнаються про масові бунти, підрозділи відмовляються йти у наступ на Харківському напрямку.
- У Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів.
- Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських окупантів з їхніми близькими. У них вони зізнаються, що готові втекти з України, однак, щоб її втримати, Кремль придумує нові "обіцянки".
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