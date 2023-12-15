Поки що у росіян є спроможності вести війну тільки на 2024 рік, - військовий експерт Ступак

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Росії є політичні плани вийти до річки Дніпро, але існують ще військові та економічні спроможності. Росіяни запланували, що 2024 рік - це вирішальний рік для ВПК РФ. Вже заплановано 110 млрд євро на ВПК, 25 млрд євро на силовиків, і такий орієнтир у них стоїть до 2025 року. Це вперше озвучив Шойгу. Чому саме до 2025 року? Тому що в листопаді 2024 року відбудуться вибори у США", - підкреслив Ступак.

Військовий експерт також додав, що за розрахунками росіян на виборах президента США перемагає хто завгодно, тільки не демократи.

"Раніше Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години. Росіяни розраховують на те, що у 2025 році новий президент США зайде у Білий дім і зупинить війну. Тому далі горизонт планування ВПК у росіян відсутній. Швидше за все, росіяни будуть розглядати ці вливання вже ближче до листопада, коли будуть розуміти, хто перемагає на виборах у США. Але все може змінитися у будь-який момент", - наголосив Ступак.

Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, експрезидент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента Джо Байдена у політичному рейтингу.

Президент Росії Володимир Путін 14 грудня провів пресконференцію за підсумками року: він заявив, що цілі війни проти України залишилися незмінними.















