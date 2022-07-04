Поки триватиме війна, демографічна криза в Україні поглиблюватиметься, - політичний аналітик Сухарина
Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина розповів, що 50% українських біженців не планує майбутнє дітей в Україні, якщо війна триватиме й далі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За опитуванням українських біженців за кордоном, на початку війни, більшість планувала повертатись - це майже 90%. Зараз, в цьому опитуванні ставилось питання: - Чи плануєте Ви майбутнє своїх дітей в Україні у разі затягування війни? Тут важки цифри: половина людей не планує майбутнє дітей в Україні, якщо війна триватиме, якщо загроза буде від Росії й далі", - розповів Сухарина.
Також політичний аналітик додав, що без демілітаризації Росії, складно буде утримувати людей в Україні.
"Якщо війна завершиться на тих умовах, які потрібні Україні - то частка людей, які готові розглядати майбутнє своїх дітей в Україні суттєво зростає й досягає 90% - це хороші показники. Міграція - це нормальне явище. Люди також виїжджають і в мирний час. Шукають кращої долі, але поки триватиме війна, поки існуватиме загроза життю - буде поглиблюватиметься демографічна криза. Прагнення безпеки, прагнення захистити себе і своїх дітей від загрози життю - це одно з базових людських прагнень, яке не можна проігнорувати", - наголосив Сухарина.
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