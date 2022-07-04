Франція прихистила понад 100 тис. українських біженців

Про це розповів Джозеф Зімет, який очолює Міжвідомчий кризовий підрозділ з прийому людей, які тікають від війни в Україні в інтерв'ю виданню Le Monde.

"Ми переступили поріг у 100 тисяч українців, яких прийняли у Франції. Ми спочатку були транзитною країною, зокрема до Іспанії, яка кілька років тому відкрила свій ринок праці для українців, тоді як у Франції до війни на території було лише 19 тисяч українців. Ми продовжуємо приймати близько 300 людей щотижня, особливо з Італії,- сказав він.

За словами чиновника, наразі фінансова допомога для шукачів притулку у Франції становить 6,80 євро на день на одну людину. Країна не має інформації про розташування 50 тисяч людей.

"Ми знаємо, що 13 000 перебувають у помешканнях, 11 000 – у громадських закладах розміщення (бази відпочинку, студентські резиденції, відремонтовані лікарні). будинки тощо). Ми також знаємо, що 5000 з них перебувають у готелях або спортзалах. Що стосується розміщення громадян, то у нас 15 тисяч українців перебувають у сертифікованих закладах. І за оцінками, 11 000 перебувають у спонтанних житлових приміщеннях громадян", - сказав він.

Джозеф Зімет повідомив, що уряд планує надати фінансову допомогу для сімей, які приймають біженців.

"Мати українську сім'ю вдома протягом кількох місяців створює фінансовий тягар і може призвести до певної форми втоми. Щоб цей прийом не зруйнувався, ми збираємося запропонувати фінансову допомогу від 150 до 200 євро на кілька місяців сім’ям, які приймають українців", – сказав чиновник.

Станом на 20 червня понад 18 тисяч українських дітей навчалися у французьких школах, коледжах і ліцеях. Зокрема, 10 777 дітей були зараховані до школи, 5 930 до коледжу та 1 904 до середньої школи.

Станом на 1 травня у Франції перебували понад 70 тис. українських біженців.

30 червня ми повідомляли, що Паризький регіон Франції допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину.

2 липня президентка регіону Іль-де-Франс розповіла про ідеї для відновлення Бородянки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb