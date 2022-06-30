Паризький регіон Франції допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину
Про відбудову Київської та Чернігівської областей говорили під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови ради регіону Валері Пекресс
Про це йдеться на сайті Урядового порталу.
"Вдячні, що ваш регіон готовий допомогти у відновленні Київської та Чернігівської областей. Ми маємо намір приділити особливу увагу розвитку малого й середнього бізнесу, адже це сприятиме створенню нових робочих місць і пожвавить економіку. Переконаний, співпраця між нашими регіонами буде вкрай продуктивною", - зазначив очільник уряду.
За його словами, "регіональний принцип" має стати ключовим елементом майбутнього плану відновлення. А Пекресс заявила, що у багатьох французьких міст і муніципалітетів є бажання допомагати у відбудові України. Вона додала, що під час візиту в Україну планує визначити конкретні проєкти, які будуть розвивати.
Шмигаль пояснив, що регіон Іль-де-Франс, до якого входить Париж та передмістя, має широку перспективу в будівельних та інноваційних напрямках.
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