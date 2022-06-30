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Паризький регіон Франції допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину

30 червня, 2022 четвер
19:41
Світ На фото Денис Шмигаль та Валері Пекресс

Про відбудову Київської та Чернігівської областей говорили під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови ради регіону Валері Пекресс

Про це йдеться на сайті Урядового порталу. 

"Вдячні, що ваш регіон готовий допомогти у відновленні Київської та Чернігівської областей. Ми маємо намір приділити особливу увагу розвитку малого й середнього бізнесу, адже це сприятиме створенню нових робочих місць і пожвавить економіку. Переконаний, співпраця між нашими регіонами буде вкрай продуктивною", - зазначив очільник уряду.

За його словами, "регіональний принцип" має стати ключовим елементом майбутнього плану відновлення. А Пекресс заявила, що у багатьох французьких міст і муніципалітетів є бажання допомагати у відбудові України. Вона додала, що під час візиту в Україну планує визначити конкретні проєкти, які будуть розвивати.

Шмигаль пояснив, що регіон Іль-де-Франс, до якого входить Париж та передмістя, має широку перспективу в будівельних та інноваційних напрямках. 

  • Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пообіцяв "відбудувати все" після того, як у четвер, 16 червня, відвідав зруйноване окупантами місто Ірпінь.
  • 18 червня Британія та Україна підписали Меморандум про інфраструктурну відбудову України.
  • 21 червня в ОП повідомили, що обговорюють з різними державами повоєнну відбудову України, зокрема, у ній зголосилися взяти участь Канада та Нідерланди 
  • 22 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих Росією регіонів України.

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