"Ми все відбудуємо": Драгі після візиту в Ірпінь

Про це пише CNN.

"Ми все відбудуємо. Знищили садочки, знищили дитячі садочки. Все буде відновлено. Вони вже почали. Вони точно знають, де знаходяться об’єкти, які потрібно відбудувати. У кожної сім’ї є застосунок де вони описують, що сталося, і вони мають в цьому прогрес", – додав він.

За словами італійського лідера, під час його візиту до передмістя Києва місцеві розмовляли з ним "про відбудову. Були слова болю та надії, а також про те, що вони хочуть робити в майбутньому".

16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.

Європейські лідери відвідали Ірпінь в межах візиту до України.

Емманюель Макрон сказав під час візиту, що вони прибули, аби показати своє захоплення мужністю українського народу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb