"Ми все відбудуємо": Драгі після візиту в Ірпінь
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пообіцяв "відбудувати все" після того, як у четвер, 16 червня, відвідав зруйноване окупантами місто Ірпінь
Про це пише CNN.
"Ми все відбудуємо. Знищили садочки, знищили дитячі садочки. Все буде відновлено. Вони вже почали. Вони точно знають, де знаходяться об’єкти, які потрібно відбудувати. У кожної сім’ї є застосунок де вони описують, що сталося, і вони мають в цьому прогрес", – додав він.
За словами італійського лідера, під час його візиту до передмістя Києва місцеві розмовляли з ним "про відбудову. Були слова болю та надії, а також про те, що вони хочуть робити в майбутньому".
- 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.
- Європейські лідери відвідали Ірпінь в межах візиту до України.
- Емманюель Макрон сказав під час візиту, що вони прибули, аби показати своє захоплення мужністю українського народу.
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