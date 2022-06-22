Кулеба запропонував Словенії "взяти шефство" над відбудовою одного з регіонів України

Про це він написав у Twitter.

"Спілкувався з міністеркою закордонних справ Словенії Танею Файоною, щоб подякувати їй за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Ми також домовилися про необхідність прискорення ухвалення сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії. Я запросив Словенію взяти участь у відновленні одного із зруйнованих війною регіонів України", - зазначив Кулеба.