Кулеба запропонував Словенії "взяти шефство" над відбудовою одного з регіонів України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Словенію приєднатися до відновлення одного зі зруйнованих Росією регіонів України
Про це він написав у Twitter.
"Спілкувався з міністеркою закордонних справ Словенії Танею Файоною, щоб подякувати їй за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Ми також домовилися про необхідність прискорення ухвалення сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії. Я запросив Словенію взяти участь у відновленні одного із зруйнованих війною регіонів України", - зазначив Кулеба.
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