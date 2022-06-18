Україна та Велика Британія підписали Меморандум про інфраструктурну відбудову України

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Міністр інфраструктури розповів представниками британського бізнесу про створення відкритої електронної системи управління відбудовою, де кожен охочий зможе дізнатися про конкретні збитки, закупівлі робіт для відбудови та отримати аудит про використання коштів.



Росія зруйнувала близько 30% української інфраструктури. Наразі встановлено 41 тимчасову переправу, а комунальники розчистили майже 1 000 кілометрів доріг. Також поступово відновлюється залізничне сполучення.



У партнерстві з британським бізнесом влада створила робочу групу, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Києва та області.

17 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку. За його словами, Велика Британія посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку України та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму Володимира Путіна.

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