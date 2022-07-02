Про це пише Вечірній Київ.

Валері Пекресс відвідала Київщину та Чернігівщину. Паризький регіон Франції допоможе у відновленні цих областей. Керівництво Іль-де-Франс вже ухвалило рішення про виділення 1,1 млн євро на проєкти підтримки України. Київська обласна державна адміністрація попросила президентку взяти під опіку Бородянку. За її словами місто відбудовуватимуть враховуючи принципи сучасних енергоощадних технологій.

"Іль-де-Франс — багатий регіон, де чимало інвестиційних компаній, а також девелоперських фірм. Я звернусь до них одразу ж, коли приїду до Франції. У стислі терміни ми запропонуємо саму концепцію і проект нового міста. Французькі експерти зможуть надати Україні власну оцінку ревіталізації зруйнованих районів, а також взяти участь у розробці генпланів, залучивши найкращий досвід урбаністики", - сказала Пекресс.

За її словами, місто має стати абсолютно новим для життя людей. Та про архітектуру мова наразі не йде.

"Архітектура — це компетенція обласної влади, ми в це не втручаємося. Але якщо нас попросять, звісно, ми можемо запропонувати талановитих французьких архітекторів. Але ми знаємо, що архітектура — це завжди чутлива тема, тому завжди прагнемо, щоб запропоновані нами рішення відповідали місцевому баченню", - пояснила голови ради Паризького регіону.

Валері Пекресс повідомила, що французька сторона напрацює технології та концепцію відбудови міста. Регіон має досвід у створенні проєктів у містах Європи.

"Регіон Іль-де-Франс уже працював над розбудовою інфраструктурних та урбаністичних проєктів у Тунісі, Варшаві, Ханої. У Бейруті, де французькі фахівці повністю розбудовували систему міського освітлення і створили зелені зони, а зараз співпрацюємо з Єреваном", - додала вона.

Також президентка зазначила, що столичний регіон Франції прихистив близько 25 тисяч громадян України. Це - половина від загальної кількості українців, які прийняла Франція.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пообіцяв "відбудувати все" після того, як у четвер, 16 червня, відвідав зруйноване окупантами місто Ірпінь.

18 червня Британія та Україна підписали Меморандум про інфраструктурну відбудову України.

21 червня в ОП повідомили, що обговорюють з різними державами повоєнну відбудову України, зокрема, у ній зголосилися взяти участь Канада та Нідерланди

30 червня про відбудову Київської та Чернігівської областей говорили під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови ради регіону Валері Пекресс.

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