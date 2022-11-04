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Війна з Росією: хроніка
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Поле битви між США та РФ. У Британії назвали, хто з оточення Путіна найбільше прагнув війни в Україні

4 листопада, 2022 п'ятниця
03:33
війна з Росією Радбез РФ

Найважливішу роль у розв’язанні війни Росії проти України відіграли чотири особи: президент Росії Путін, секретар ради безпеки Патрушев, керівник ФСБ Бортніков та міністр оборони Шойгу

Про це йдеться в книжці Оуена Метьюса Overreach, уривок якої подає The Times.

Проте зазначається, що саме Патрушев і Бортніков були головними рушіями цієї ідеї.

Вторгнення 2022 року, на думку фантазерів радянської епохи, які планували й просували його, мало стати насамперед запобіжним ударом, покликаним врятувати Росію від стратегічної загрози із Заходу.

Путіну цьогоріч сповнилося 70 років, і для силовиків, путінських людей влади це означало, що час для пошуку рішення спливає. Україна розглядалася як поле битви, де інтереси двох колишніх наддержав – РФ і США – вступили в пряму конфронтацію.

"У своїх численних інтерв'ю Патрушев продемонстрував не тільки вражаючу ступінь параної, а й готовність вірити в деякі екстраординарні теорії змови", - ідеться в публікації.

Детальні плани Путіна щодо вторгнення приховувалися від усіх, крім найвищих російських воєначальників. Загалом про весь масштаб задуму знало лише вузьке коло його наближених.

Тим часом російська еліта продовжувала вірити, що Путін грандіозно блефує. Більшості членів ради безпеки повідомили про підготовку удару по Києву й Харкову тільки після її доленосного засідання 21 лютого.

Самі ж "яструби війни" Патрушев і Бортніков на цьому засіданні демонстрували найбільшу впевнені у своїх діях і фантазіях. Бортніков говорив про "геноцид" України проти мирних жителів Донбасу. Патрушев – про махінації західних держав, "метою яких є знищення Росії". Шойгу – про наміри України щодо ядерного переозброєння.

Спікерка Ради Федерації Матвієнко розповідала про утиски російськомовних в Україні. Заступник голови ради безпеки Медведєв закликав усіх подумати про дітей Донбасу. Міністр внутрішніх справ Колокольцев твердив про необхідність розширення кордонів "ДНР/ЛНР". Інакомислення більше не допускалося.

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Україна
Володимир Путін
Сергій Шойгу
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