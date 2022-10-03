Політекономіст Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
Американський філософ, політичний економіст та публіцист японського походження Френсіс Фукуяма спрогнозував великий колапс у Росії
Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.
"Найближчими днями відбудеться великий російський колапс", - написав відомий вчений та футуролог.
Френсіс Фукуяма – філософ, політичний економіст, футурист і публіцист японського походження. Професор Стенфордського університету. Народився у США. Був членом Ради з планування політики Держдепартаменту США, спеціалізувався на питаннях Близького Сходу, потім - Європи. З 1996 по 2000 рік займав посаду професора державної політики в Школі державної політики Університету Джорджа Месона (Вашингтон). У 2005 році увійшов в Список глобальних інтелектуалів світу.
- Нагадаємо, про раптову і катастрофічну поразку Росії Фукуяма писав ще у середині березня. Він прогнозував, що у Росії немає достатньо резервів. В якийсь момент армія РФ досягне точки, коли її не можна буде ні постачати, ні вивести, і її моральний дух випарується. Ще він зазначав, що перемогу здобуде українська армія за потужної підтримки Заходу.
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