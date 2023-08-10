Політичних і емоційних передумов для переговорів з РФ немає, - Клімкін

Таку думку висловив міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. дипломат Павло Клімкін в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ні політичних, ні емоційних передумов для переговорів з РФ немає. Немає в українському суспільстві, немає на Заході. Також не бачу персональні, чи особисті, переговори з російським режимом. І це стосується не тільки формату Зеленський - Путін. Взагалі, важко собі уявити формальні переговори з Росією. Звичайно, можуть бути гуманітарні питання, обмін полоненими, обмін тілами загиблих. Може підійматися питання щодо зерна - це теж гуманітарне питання", - зазначив Клімкін.

За словами дипломата, важко уявити, щоб переговори відбулися безпосередньо між двома президентами.

"Не виключаю, що можуть виникнути питання стосовно припинення вогню. Оскільки під час війни "ніколи не кажи ніколи". Чи це будуть формальні переговори, чи зондуючи контакти? Також важко уявити, щоб переговори відбулися безпосередньо на двох. Дехто з наших друзів вважає, що це критично. Виникає питання, щоб ми були на одному боці з нашими друзями. Наголошую, що сьогодні думати про порядок денний, формат переговорів, де проводити, - не бачу", - підкреслив Клімкін.