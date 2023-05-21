Вони втекли у Росію, не виконавши завдання замовників з Кремля.

Українці не відмовилися від пам’яті про тих, хто боровся за незалежність. Навіть більше — зараз відновлюють цю памʼять, переосмислять очорнювану Росією історію УПА. Адже у нинішній війні, з тим самим ворогом, вона робить нас сильнішими, додає віри в себе і в перемогу.

Тому ті, хто очікують повторення ситуації, коли 148 депутатів Верховної Ради України звернулися до польського сейму з проханням "визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів", плекають марні надії. Російські агенти Колісніченко і Табачник стали російськими політиками. Хоча, напевно, завжди ними й були, особливо, коли озвучували так любі окремим польським політикам тези проти УПА.

Російські агенти Колісніченко і Табачник стали російськими політиками. Хоча, напевно, завжди ними й були, особливо, коли озвучували так любі окремим польським політикам тези проти УПА

Але справа не просто в нереалізованих надіях деяких польських політиків, для яких найважливішим є голоси радикальних виборців.

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Озвучення таких очікувань руйнує найкращі стосунки, які вибудувалися між нашими народами нині.

Бо та колосальна допомога, яку отримує наша країна від західного сусіда, — це свідчення розуміння більшістю польського суспільства загрози від нашого східного сусіда. Загрози не лише для України, але й для Польщі. Загрози, яка завдяки героїзму українців та допомозі союзників не здатна просунутися далі на захід.

Це розуміння — міцна платформа для вибудовування партнерських стосунків між нашими народами. Натомість готовність пожертвувати відносинами із сусідом, який обороняє обидві країни, заради дешевих політичних дивідендів на виборах в одній з них, — доказ незрілості. Свідчення того, що не усі політики засвоїли уроки минулого, головний з яких — конфліктом між Україною та Польщею завжди користала Росія. Усвідомлення цього — найкращий вияв вшануванням для усіх жертв цього конфлікту, який можуть продемонструвати сучасники.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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