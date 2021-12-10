“ПолітКлуб Віталія Портникова” 10 грудня. Переговори Байдена з Путіним та із Зеленським: результати для України

Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: онлайн-переговори президента США Джозефа Байдена з Президентом країни-агресора, Російської Федерації, Владіміром Путіним, зокрема щодо Донбасу. А також переговори Джозефа Байдена з Президентом України - Володимиром Зеленським.

До розмови долучаться політики та експерти:

Роксолана Підласа, народна депутатка, фракція “Слуга народу”

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”

Юлія Клименко, народна депутатка, об’єднання “Справедливість”

Костянтин Бондарєв, народний депутат, група “Довіра”

Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019)

Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:30 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.