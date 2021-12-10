“ПолітКлуб Віталія Портникова” 10 грудня. Переговори Байдена з Путіним та із Зеленським: результати для України
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:30
Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: онлайн-переговори президента США Джозефа Байдена з Президентом країни-агресора, Російської Федерації, Владіміром Путіним, зокрема щодо Донбасу. А також переговори Джозефа Байдена з Президентом України - Володимиром Зеленським.
До розмови долучаться політики та експерти:
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Роксолана Підласа, народна депутатка, фракція “Слуга народу”
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Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”
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Юлія Клименко, народна депутатка, об’єднання “Справедливість”
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Костянтин Бондарєв, народний депутат, група “Довіра”
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Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019)
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Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:30 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.
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