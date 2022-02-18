"Політклуб Віталія Портникова" 18 лютого: Росія програла Заходу, але продовжує ескалацію: що далі?

Ведучий і гості програми обговорять найгарячішу тему тижня: вірогідність масштабної атаки збройних сил РФ та Білорусі на Україну. Нові обстріли окупантами мирних мешканців на Донбасі, а також заяви і дії світових лідерів задля втихомирення кремлівського агресора.



До розмови долучаться політики та експерти:

Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, фракція "Слуга народу"

Яна Зінкевич, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"

Сергій Рахманін, народний депутат, фракція "Голос"

Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007- 2009)

Віктор Ягун, генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014 - 2015)