"Політклуб Віталія Портникова" 18 лютого: Росія програла Заходу, але продовжує ескалацію: що далі?
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:30
Ведучий і гості програми обговорять найгарячішу тему тижня: вірогідність масштабної атаки збройних сил РФ та Білорусі на Україну. Нові обстріли окупантами мирних мешканців на Донбасі, а також заяви і дії світових лідерів задля втихомирення кремлівського агресора.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, фракція "Слуга народу"
- Яна Зінкевич, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"
- Сергій Рахманін, народний депутат, фракція "Голос"
- Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна
- Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007- 2009)
- Віктор Ягун, генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014 - 2015)
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