“ПолітКлуб Віталія Портникова” 19 листопада. Розслідування Bellingcat: хто насправді приймає рішення в Україні?
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40
Ведучий і гості програми обговорять найгарячішу тему тижня - оприлюднення розслідування Bellingcat щодо унікальної операції спецслужб України стосовно російських найманців з ПВК Вагнера. Обставини перенесення цієї операції Офісом Президента України і, як наслідок, - провал.
У розмові візьмуть участь політики та експерти:
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Олег Семінський, народний депутат, фракція “Слуга народу”
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Софія Федина, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”
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Ярослав Юрчишин, народний депутат, група “Справедливість”
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Костянтин Бондарєв, народний депутат, група “Довіра”
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Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ (2007- 2009)
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Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.
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