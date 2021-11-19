“ПолітКлуб Віталія Портникова” 19 листопада. Розслідування Bellingcat: хто насправді приймає рішення в Україні?

Ведучий і гості програми обговорять найгарячішу тему тижня - оприлюднення розслідування Bellingcat щодо унікальної операції спецслужб України стосовно російських найманців з ПВК Вагнера. Обставини перенесення цієї операції Офісом Президента України і, як наслідок, - провал.

У розмові візьмуть участь політики та експерти:

Олег Семінський, народний депутат, фракція “Слуга народу”

Софія Федина, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”

Ярослав Юрчишин, народний депутат, група “Справедливість”

Костянтин Бондарєв, народний депутат, група “Довіра”

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ (2007- 2009)

Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.