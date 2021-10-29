“ПолітКлуб Віталія Портникова” 29 жовтня. Газовий шантаж Путіна. ЗСУ застосували “Байрактар”

Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, використання Росією природного газу як зброї не лише проти України, а й щодо країн Євросоюзу та Молдови. А також застосування Збройними силами України турецького безпілотника “Байрактар” у війні Донбасі. З його допомогою, наші військові знищили російську гаубицю, яка відповідно до Мінських домовленостей, мала бути відведена суттєво далі лінії розмежування. Натомість, із неї окупанти обстрілювали селище Гранітне та позиції наших військових.

До розмови долучаться політики та експерти:

Павло Фролов, народний депутат, фракція “Слуга народу”

Володимир Ар’єв, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”

Ярослав Железняк, народний депутат, голова фракції “Голос”

Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція “Батьківщина”

Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України, дипломатка

Ольга Бєлькова, директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ТОВ «Оператор ГТС України»

У другій частині програми доєднаються:

Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019)

Михайло Макарук, речник проєкту “InformNapalm”

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.