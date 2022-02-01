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Війна з Росією
Головна війна з Росією Політолог Саакян: Війна між Україною та РФ може сформувати нову архітектуру світу або посилити стару, адже відбулася інтернаціоналізація конфлікту
Ексклюзив

Політолог Саакян: Війна між Україною та РФ може сформувати нову архітектуру світу або посилити стару, адже відбулася інтернаціоналізація конфлікту

1 лютого, 2022 вiвторок
21:36

Політолог Олег Саакян вважає, що Росія поставила під загрозу весь світоустрій після Другої світової війни

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Здавати назад тільки Росія може, тому що вони притисли до стінки світ і, фактично, поставили на межу своїми ультиматумами "НАТО - існує або не існує". Якщо НАТО іде на ці "компроміси" з РФ, то тоді НАТО фактично перестає існувати. Вони поставили екзестенційне питання - НАТО і США відходити нікуди. Росія поставила під загрозу весь світоустрій після Другої світової війни. Якщо зараз ідуть на поступки Росії, то створюється прецедент, який відкриває всім іншим авторитарним реваншистським режимам так само пред'явити", - сказав Саакян.

Він розповів, що в російському порядку денному зустрічаються два поняття "держава" і "государство".

"Так от "державами" вважаються Росія, США, Китай, Британія. Це ті країни, які мають ядерну зброю. А от всі інші - це такі собі "государства", які мають бігати внизу і влаштовувати свої плани, зважаючи на ту долю, які мають для них визначити "держави". Ця логіка не підходить сьогоднішньому дню і відповідно, якщо США йдуть на ці "компроміси", тоді вони демонструють, що створюється прецедент сфер впливу і ціла низка країн, які, на відміну від Росії, яка економікою менша за Італію, демографічно - країна не може освоїти сама себе. Навіть церкву в неї і ту відібрали, тому РПЦ могла відігравати свою геополітичну роль, тільки в умовах, коли вона є найбільшою фізично, але було за рахунок українських приходів. Як тільки Томос українська церква отримала - то де РПЦ?", - додав політолог.

На його думку, у цих обставинах Росії залишається погрожувати ядерною зброєю.

"Це розуміють Японія, Туреччина, Норвегія, Канада - інші країни, які не мають ядерної зброї, але інноваційно та економічно - це сильні країни, вони розуміють, що лінія кордонів може пройти по них. І в цьому є позитив - "злити" Україну вже не вдасться, тому що мова йде не про Україну, зараз на матеріалі України йдеться про світоустрій. Здатна стара система світоустрою дати по зубам Путіну і повернутися в "статус-кво". Чи вона здатна трансформуватися, чи вона паде під ударами Путіна", - зазначив Саакян.

Він зазначив і негативний момент цих процесів. 

"Це інтернаціоналізація конфлікту. Його вже вирішити у двосторонньому порядку неможливо. На ньому вже  буде частково формуватись нова архітектура або посилюватися стара. Вже сісти і завершити просто неможливо. Це на багато років вперед. Сьогодні є метафізична "залізна завіса", яка вже впала і, на щастя, в цей раз ми опинились по її правильну сторону", - підсумував політолог.
 

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Росія
НАТО
США
Великий ефір Василя Зими
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