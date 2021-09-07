Поліція Черкас назвала причину смерті 7-річного хлопчика, який потрапив до реанімації з ознаками насильницьких дій
У Черкасах поліція оприлюднила причину смерті 7-річного хлопчика. Дитина померла від травми голови та крововиливу
Про це повідомив на засіданні виконкому Черкаської міської ради начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко.
"6-го вересня був розтин, судово-медичні експерти отримали постанову на проведення експертизи. Після отримання всіх аналізів експерт дасть висновок. Зараз відомо, що смерть дитини наступила від травми голови та субдуральної гематоми", – заявив він.
Він зазначив, що вся експертиза триватиме близько місяця.
Також правоохоронці перевірять покази батьків – матері та вітчима хлопчика. Згідно з поясненнями, мама знаходилася в столиці із лютого по березень, а також із травня по серпень. Там її нібито оперували, а чоловік був біля неї з кінця червня. Тобто у червні він залишив дітей — хлопчика та трирічну дівчинку - своїм батькам, доповів начальник Черкаського районного управління поліції.
- Нагадаємо, у Черкасах 24 серпня госпіталізували у непритомному стані 7-річного хлопчика із тяжкими травмами. У хлопчика виявили численні садна на тілі різного ступеня заживлення, гематому лобної частини голови, рвану рану нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.
- Згодом, бабусі хлопчика повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу. А 31 серпня суд заарештував бабусю хлопчика Вікторію Лясову.
- Згодом, у Черкасах помер 7-річний хлопчик, який був госпіталізований з численними травмами й у стані коми.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе