Поліція Черкас назвала причину смерті 7-річного хлопчика, який потрапив до реанімації з ознаками насильницьких дій

Про це повідомив на засіданні виконкому Черкаської міської ради начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко.

"6-го вересня був розтин, судово-медичні експерти отримали постанову на проведення експертизи. Після отримання всіх аналізів експерт дасть висновок. Зараз відомо, що смерть дитини наступила від травми голови та субдуральної гематоми", – заявив він.

Він зазначив, що вся експертиза триватиме близько місяця.

Також правоохоронці перевірять покази батьків – матері та вітчима хлопчика. Згідно з поясненнями, мама знаходилася в столиці із лютого по березень, а також із травня по серпень. Там її нібито оперували, а чоловік був біля неї з кінця червня. Тобто у червні він залишив дітей — хлопчика та трирічну дівчинку - своїм батькам, доповів начальник Черкаського районного управління поліції.

Нагадаємо, у Черкасах 24 серпня госпіталізували у непритомному стані 7-річного хлопчика із тяжкими травмами. У хлопчика виявили численні садна на тілі різного ступеня заживлення, гематому лобної частини голови, рвану рану нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.

Згодом, бабусі хлопчика повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу. А 31 серпня суд заарештував бабусю хлопчика Вікторію Лясову.

Згодом, у Черкасах помер 7-річний хлопчик, який був госпіталізований з численними травмами й у стані коми.

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